台中北屯11期+14期區塊潛力十足 交通便利帶動房價走勢

台中市人口數最多的北屯區，近幾年房市一飛沖天，其中又以「11期+14期區塊」最受矚目，不但在地一線建商幾無一缺席，全國性上市櫃建商如國泰（2882）、新美齊（2442）、大陸、華固（2548）、鼎固控（2923）股等也紛紛插旗，都因看好北屯區的潛勢雄厚，交通便利性更帶動區域房價走勢不斷上升。

國道1號增設銜接台74號線的大雅系統交流道工程，甫於5月13日舉行通車典禮，民眾進出國1及台74號線，可透過立體匝道直接銜接，不須經平面道路轉接，大幅減少等待時間。這項鄰近未來台中巨蛋的國家級建設工程，最直接受益的，就是台中大北屯地區。

北屯區長期高居台中人口數最高的行政區，目前已破30萬大關、達30萬6,253人。而近10年人口成長近5.5萬人，就成長數和快速成長率，也碾壓全市其他28個行政區。

重要原因之一，就是拜台74號線所賜。原來只到中清路的前身「中彰快速道路」，在2011年底通車至霧峰，完成大台中環狀路網。再來是2022年初銜接國4的潭子系統交流道，以及這次的大雅系統交流道，每一次重大建設進展，都帶來房市的一波成長。

建商沿著台74號線興建住宅，基於交通便利的不敗法則，推案量蓬勃如雨後春筍。其實，整個北屯房市熱區，大致上可以分成「泛10期區塊」和「11期+14期區塊」。

前者位在台鐵以東，以最早開發的10期重劃區為核心的數個重劃區所組成，向北延伸至捷運綠線總站特區，向南則至太原路一帶，並已與太平、東區連成一片，而此區產品多元、較偏首購。

後者則是以崇德路沿線的11期開始，再加上台中面積最大的重劃區14期以ㄇ字型環抱，是房價較高，產品性質亦多為首換以上的高價建案區。

「11期+14期重劃區塊」由於未來還擁有洲際棒球場園區、漢神洲際購物中心、統一集團「太子置地廣場」與台中巨蛋等重大建設和投資，房市還會持續加溫。從實價登錄近來揭露，大陸、精銳建設都在屢創新高，大陸建設「大陸豐莚」近期數筆以每坪74萬至75萬元售出，創交易新高。

至於從總價來觀察，去年3,000萬到4,000萬元的產品，這個預算去年可能還可以買到50坪，但到了今年可能只能買到約42坪。再換個角度來分析，由區域的五年房價成率，更可見其成長力道：已開發幾近成熟的11期重劃區房價，五年來成長了近65%；至於新興的14期重劃區的增幅更高達183%。