研發創新能量獲17獎項肯定 台糖：持續精進貢獻國家

台糖今天表示，研發能量厚實，近一年獲得超過17種獎項的認證及肯定，包含以酵素研發技術、高效能的淨零建築設計，以及開發的日常食品於國內外嶄露頭角。台糖強調，持續精進，提供有益國家發展的貢獻。

台糖今天發布新聞稿表示，前兩年台糖研究所接連以酵素研發技術，轉投資成立一家生技新創公司，並開發出人類DNA修復酵素OGG1，橫掃科技管理獎及台灣創新技術博覽會發明競賽獎項。

今年3月台糖研究所更以「複合木聚醣酶」、「羽毛水解微生物技術」及「植酸酶」3項創新技術，首度榮登「科技農企業菁創獎」得主，彰顯研發能量。

台糖指出，該3項飼料用酵素技術皆有助於實現環境永續，例如複合木聚醣酶可以大幅減少豬隻糞便排放與用水；羽毛水解微生物技術能減少魚粉的使用，減緩海洋資源耗竭；植酸酶則可取代無機磷的使用，為2050年磷礦開採殆盡的問題提供前瞻性的解決方案。

在建築營建領域，台糖表示，榮獲內政部第一屆「淨零建築N次方」競賽銅牌獎的台南崇賢循環住宅，就是台糖實踐淨零節能設計的最佳案例；該建築藉由格柵、沖孔板、深遮陽、落地窗及增加窗戶通風面積等設計工法，以被動式手法降低耗能，同時導入智慧科技設備，主動監測及管理能源使用，雙管齊下節能減碳。

台糖指出，經第三方公正單位驗證，該建築的節能率相較同類型的建築物高出43%，每年約可節省152萬元的電費；減碳率亦較同類型建築物高出25%，每年減碳量相當於0.3座大安森林公園。

日常食品方面，台糖繼沖調飲品日本「優秀賞」後，今年再度以「本土甘蔗糖」、「番茄汁鯖魚」、「黑蒜頭紅燒鰻」及「黑五寶」等4支熱銷品，擄獲國際味蕾，首次參與有「食品界米其林」稱號的比利時國際風味評鑑所（ITI，International Taste Institute）風味絕佳獎評鑑，即全數獲頒星級認證，廣受全球各地食品專家的認可。

台糖表示，未來會持續秉持永續經營的理念，配合政策照顧民生需求，提供優質的產品與服務，並引領產業創新及合作，建設一個安居樂業的循環台灣。

商品推薦