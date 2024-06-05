古書今贏／正確問答

經濟日報／ 劉順杰（易群企管資深顧問）

說話很簡單，問得好、答得對不容易。對答間產生誤解，往往出在「說得很清楚，聽得很模糊」，雙方只聽（說）自己想聽（說）的，其實都在狀況外。

《呂氏春秋．審應覽》楚國的柱國莊伯，大概在屋子裡辦公，想知道現在是什麼時候，於是請父親去看看外面的太陽（方位），他的父親看完後告訴他「太陽在天上」。

莊伯知道老爹沒聽清楚，於是補充：「你看到的太陽是怎樣？」得到的答案是「很圓」；莊伯只好直接問：「（現在到底是）什麼時候？」他的父親說：「現在」。

古人和馬的關係密切，從馬的牙齒（前面的叫齒，後面的叫牙），可以了解馬的年紀，所以自謙年紀老大沒有成就，會說「馬齒徒長」。

有一次，莊伯問養馬的人：「馬齒如何（馬的年紀多大了）？」養馬人數學能力不錯，回答：「齒12顆，牙18顆，共計30顆。」問是問了，但是沒得到答案，回答也回答得很清楚，但是弄錯主人的意思；假設現場另有其人，聽到這樣的對話，不知道會不會笑到肚子痛？

聽到問題，必須先了解問題才好作答，隨意回答等於沒回答。

這就像收到客訴單，業務單位在「異常說明」欄位填寫：客戶反映不好用，製造單位在「原因分析」順著寫道：好像不好用，傳到品管單位時，接著寫：同意分析，主管看完批示「換個好用的給客戶」，看起來有處理，同樣讓人無語。

《墨子公孟第48》墨子問儒者說：「為什麼學習音樂？」儒者回答：「為了音樂。」

墨子提出糾正：「你沒有回答到我的問題，我問你：『為什麼蓋房子？』

你說：『冬天避寒，夏天避暑，也可以用來區隔男女。』就表示你告訴我蓋房子的原因。」

「但是我問你：『為什麼學習音樂？』你回答：『為了音樂。』等於：我問你『為什麼蓋房子？』你卻回答：『為了蓋房子』一樣」。

提問題的人，為了得到正確的資訊，以便採取行動；或是想知道真正的答案，解除心頭困惑，必須留意：

一、提問的內容方式，必須明確清楚，而且考慮對方的程度、理解能力。

二、簡問可能得到毫無幫助的簡答，太複雜可舉例，不要認定對方「就」應該知道。

三、提問時機、地點的恰當性，牽涉到回話者利害關係，能否講出真心話。

四、接收回話必須釐清答話含意和真偽，事關重大要進行查驗確認。

至於答話的人，為了避免錯解錯答變成笑話，則要考量：

一、是否清楚明確問的內容與個人知識經驗相結合。

二、對灰色字眼，確認釐清，勿逕自認為對方就是這個意思。

三、回應內容注意時機地點、內容，而且已經確信和驗證。

四、敷衍回應，讓人覺得漫不經心，不僅讓人看輕，甚至惹禍。

優質的對話，問者認真發問，答者謹慎回答，兩者角色有時互相切換，建立共識默契，更容易得到優質的答案。

太陽 數學 牙齒

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