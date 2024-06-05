智慧經營／新光幼獅董事長羅時銓 除了節流 更要開源

新光幼獅董事長羅時銓表示，自己在新纖集團服務達43年，期間有兩個十分最重要的轉變，對於經營管理產生深遠的影響，首先是從工廠生產調到銷售領域，讓自己有了全新的想法觀念，其次就是外派到泰國去當總經理，面對不同文化、語言與職務，雖然過程有酸、有甜、有苦、有辣，可說是五味俱全，但最後都化成甜美的果實。

換位子也換頭腦

羅時銓透露，自己一開始負責工廠生產，因為堅持品質，所以注重SOP，照規定生產，工作很硬、缺乏彈性，但調到銷售營業部門後，則是完全不一樣、不同的領域，讓自己的想法產生相當大的轉變。

他發現即使說得再好、自己的東西很好，但客戶不埋單還是沒有用，而是要順應客戶的需求、去改變，說品質、要服務，讓客戶滿意才有用。

怎麼樣讓客戶滿意？羅時銓認為，不是賣你想賣的，服務是提供客戶所需要的。所以一定要先了解，客戶到底真正需要什麼、需求在哪裡，才能迎合他們，讓他們滿意。這是第一個很大的轉變。

第二個就是外派到泰國，面對非常陌生，語言不一樣、文化不一樣的地方去當總經理，五年的時間讓泰國廠由虧轉盈，也是很大的一個轉變。羅時銓表示，初到泰國的時候，就設定了三個目標，第一個當然是要轉虧為盈，第二是學會泰語，第三則是學會打高爾夫球，很高興回台之前，三項目標都達到了。

說起五年內，如何讓泰國廠從虧到盈，羅時銓指出，公司經營不好時，如果想要反轉，絕對不能只想著降低成本、精簡人事，那個是最下等的方法，因為再怎樣節流、擰毛巾效果都有限，因為前人也是擰的差不多了，這時應該要去想怎麼開源，而創造新財源則要有新的策略。

創新策略找客戶

舉例來說，一家餐廳明明這道菜就已經沒有人吃了，再去想說怎麼樣做得精美一點、香一點都沒有用啊，客人已經不吃這道菜了，所以你要整個去轉變，做出不一樣的料理。

「所以我到泰國的時候，就擬定了一個新策略，當時泰國飲料市場還是以冷充填為主的汽水市場，參考日本、台灣的趨勢後，認為未來使用熱充填的果汁、茶即將流行，而新纖剛好有這技術，就跟客戶講、讓他們相信，後來第一個客戶就會感謝你，並開始介紹其他客戶，慢慢變成一個聯盟的感覺，大家都有賺到錢」。

對於退休規劃，羅時銓透露，覺得身體健康還是最重要的，不健康一切都是假的，賺再多錢也用不到，所以趁著身體還行時快退休，別健康不好才退休就沒意思了。目前已計畫6月底退休，除了含飴弄孫是最開心的一件事情，也將會持續做三件事情：爬山、打球、看書。

至於看什麼書？羅時銓表示，「溫故而知新」，很多之前就看過的書現在又再看一遍，隨著年紀的不同，現在看的感覺不一樣，經過人生的歷練以後，感觸會比較深。當然人生很重要的資產就是老朋友、老伴，但是千萬不能有老古板的思想。