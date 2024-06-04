日第6批核處理水排海 核安會：主要影響本州東部海域

中央社／ 台北4日電

日本福島第一核電廠今天結束第6批次核處理水排放作業，核安會表示，總計6批次的含氚廢水隨著洋流往東擴散，主要影響區域為日本本州東部海域，報最大濃度值皆低於儀器最小可測值，目前對台灣周遭海域暫無任何影響。

日本福島第一核電廠已於今天結束第6批次含氚廢水排放作業，總計排放體積約為7800立方公尺，氚總活度約1.4兆貝克。

核安會透過新聞稿說明，依氣象署最新海流擴散預報顯示，第6批次排放的含氚廢水，受福島沿岸潮汐與黑潮影響緩慢往北擴散。

核安會指出，整體而言，總計6批次的含氚廢水隨著洋流往東擴散，主要影響區域在日本本州東部海域，最遠已橫跨黑潮延伸流東區，預報最大濃度值皆低於儀器最小可測值，目前對台灣周遭海域暫無任何影響。

核安會表示會持續透過跨部會合作進行海域輻射監測，自106年開始至今（截至6月2日），累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計9250件樣本分析，分析結果皆無輻射異常。今年度截至6月2日，已完成1512件樣本分析，分析結果無輻射異常。

日本 核電廠 福島

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