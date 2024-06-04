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建立社宅租金分級新制 內政部：助弱勢家庭減負擔

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部4日表示，近日公布的「社會住宅租金分級原則」草案，主要是強化社會住宅對弱勢家庭的照顧，圖為社會住宅示意圖。圖／聯合報系資料照片
內政部4日表示，近日公布的「社會住宅租金分級原則」草案，主要是強化社會住宅對弱勢家庭的照顧，圖為社會住宅示意圖。圖／聯合報系資料照片

內政部4日表示，近日公布的「社會住宅租金分級原則」草案，主要是強化社會住宅對弱勢家庭的照顧，預計提供低收入及中低收入家庭適用市價3至5折的租金優惠，也將協助身心障礙者、受暴家庭、特殊境遇家庭等社會弱勢適用較低租金，來建立更公平的租金分級制度。

民間團體建議租金分級應以「所得」為主要考量，內政部回應，現行報稅所得僅能代表部分收入情況，無法真實反映所有弱勢條件。以採取民間團體所建議分級方式之台北市經驗為例，其25處社會住宅中，有約15％的承租戶是經社會局認定的低收入戶或中低收入戶，但卻有約74％的承租戶因報稅所得低於中低收入戶標準，而適用等同於低收入或中低收入家庭的較低租金，反而對於單親、身心障礙等弱勢身分的家庭，則無較明確的協助內容。

內政部強調，本次制定的租金分級草案，融合所得、弱勢身分等條件進行分級設定，對於臺北、新北等租金行情較高地區則再予額外折扣，經試算，可使絕大多數社宅家戶減輕租金負擔，並符合國際公認的可負擔衡量指標。

對於各國福利制度都會面臨「邊緣弱勢」或「隱形弱勢」較不易受到照顧的情形，內政部表示，低收入及中低收入戶資格認定為地方政府權責，因此對於收入低且有弱勢處境的家庭，現行機制下應由地方政府主動協助資格認定，以適用更優惠的租金制度。

內政部進一步強調，現行全國入住社宅的2萬2,000餘戶家庭中，有47％的家庭具有經濟或社會弱勢身分，超出住宅法所要求40％的比率；對於現行機制尚未能完整照顧到的對象，也將與衛福部、地方政府、民間團體共同研商具體的弱勢樣態，建立可行配套方案，使更多弱勢族群受到實質照顧。

低收入戶 內政部 租金

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