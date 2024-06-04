亞德客5月營收同期新高 估第3季出貨比預期好
氣動元件大廠亞德客-KY今天下午公布5月自結合併營收新台幣27.99億元，月減10%，較2023年同期微增0.99%，仍站歷年同期新高，亞德客-KY預期，第3季出貨可比原先預期好。
亞德客-KY指出，5月來自電子、紡織及服裝機械、機床設備、汽車、通用機械及包裝產業出貨有較高成長率，儘管5月有五一勞動節連假因素，工作天數較少，不過5月接單金額持續高於出貨金額，在5月第2週及第3週的平均日出貨金額，創新高紀錄。
不過亞德客-KY表示，部分客戶期望中國大陸7月召開的三中全會，將提出更多的獎勵政策，因此延後拉貨以取得更多補助，使得5月下旬出貨急速下降。
累計今年前5月亞德客-KY自結營收131.18億元，較去年同期成長6.08%。
展望後市，亞德客-KY分析，需求只是遞延而不是消失，預期第3季出貨可比原預期好，對今年出貨仍維持原先期望。亞德客-KY先前預期，產品組合改善加上出貨增加，期盼毛利率可逐季提升。
亞德客-KY表示，產品銷售組合及生產效率提升，有助持續提升營業利潤率，持續提高市場占有率，並對市場需求及各項指標仍維持樂觀看法。
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