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樂迦結盟淡馬錫轉投資公司MediSix合作開發CAR-T療法

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
樂迦董事長邱俊榮(左）與新加坡MediSix執行長安德魯簽署聯合開發頂尖CAR-T療法。樂迦再生／提供
樂迦董事長邱俊榮(左）與新加坡MediSix執行長安德魯簽署聯合開發頂尖CAR-T療法。樂迦再生／提供

樂迦再生（6891）4日宣布，與新加坡淡馬錫控股轉投資的MediSix Therapeutics Pte. Ltd簽約合作，雙方將共同進行創新CAR-T細胞的製造與臨床試驗，並在台灣合作建立全球臨床研發中心。

MediSix公司是由國際知名專家Dario Campana在2016年於新加坡創立，並於2019年於設立美國控股公司。樂迦執行長張裕享曾經赴美於Dario Campana主持的實驗室中，共同參與實體腫瘤具有治療潛力的NKG2D CAR序列。

樂迦再生表示，Medisix公司的優勢是擁有全球唯一的CD7 CAR-T專利結合PEBL（Protein Expression Blocker）技術，該技術可克服細胞自殘失效的挑戰。目前鎖定的適應症包括急性T細胞淋巴性白血病（T-ALL）、CD7表現的惡性淋巴瘤等惡性T細胞腫瘤等，這些癌症患者往往有低存活率、難治癒、且有高復發率，若能成功註冊，對相關病患將是一大福音。

目前MediSix進度最快的產品為PCART 7，目前在新加坡及義大利進行臨床治療使用，並完成概念驗證試驗（proof of concept trial）。其中在新加坡已治療12位T細胞急性淋巴球性白血病（T-ALL）病人，義大利已治療11位病患，這23位病患中已有22位在治療後28天，血液中測不到癌細胞的存在，並於回輸CAR-T細胞後28天達到完全緩解，僅有發生輕微的細胞激素釋放症候群及神經毒性，治療效果良好。

MediSix計畫在2026年第1季在歐洲完成PCART 7治療T細胞腫瘤二期臨床試驗，並要進行一些治療自體免疫疾病之臨床試驗。

MediSix公司與樂迦再生公司的合作，主要將透過樂迦再生加速產品開發進程的推展。MediSix執行長Andrew Bruce表示，樂迦在CAR-T細胞生產方面日益增長的經驗，以及對智慧製造的規劃布局，將為這次合作注入強大的動力。

MediSix公司與樂迦未來也將合作在台灣建立全球臨床研發中心，治療T細胞腫瘤和自體免疫疾病，讓樂迦成為亞洲的CAR-T研發與製造重鎮。

MediSix股東陣容堅強，主要股東為美國生技醫療創投Lightstone Ventures、另一主要包括新加坡淡馬錫控股所成立的生技創投ClavystBio；此外，還有以投資基因與細胞療法新創公司為主的創投公司Osage University Partners (OUP)，顯示其技術前景相當看好。

樂迦執行長暨醫療長張裕享指出，CAR-T從發明至今多年，其生產品質控管與規模仍是產品成功上市的關鍵。去年樂迦成功完成CAR-T細胞生產，且公司未來對於智慧製造的佈局，是吸引MediSix與樂迦合作的主要原因。

樂迦董事長邱俊榮進一步表示，台灣的癌症醫療水準與臨床試驗品質，國際有口皆碑，國內對再生醫療的投資也很有興趣。因此，雙方除了未來在CDMO上的合作以外，樂迦也將協助MediSix 在台進行臨床試驗及籌資，以引入全球頂尖技術，讓台灣成為亞洲的再生醫療重鎮。

新加坡 腫瘤

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