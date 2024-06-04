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中鋼代理董事長王錫欽：宏觀經濟好轉 螺絲業復甦

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
中鋼（2002）代理董事長王錫欽4日在與螺絲業產銷聯誼會上指出，全球宏觀經濟脫離谷底，台灣外銷暢旺經濟成長同步向前，相信螺絲業將很快復甦，中鋼樂於協助下游推動整個供應鏈轉型，共同迎接全球挑戰。 中鋼／提供
中鋼（2002）代理董事長王錫欽4日在與螺絲業產銷聯誼會上指出，全球宏觀經濟脫離谷底，台灣外銷暢旺經濟成長同步向前，相信螺絲業將很快復甦，中鋼樂於協助下游推動整個供應鏈轉型，共同迎接全球挑戰。 中鋼／提供

中鋼（2002）代理董事長王錫欽4日在與螺絲業產銷聯誼會上指出，全球宏觀經濟脫離谷底，台灣外銷暢旺經濟成長同步向前，相信螺絲業將很快復甦，中鋼樂於協助下游推動整個供應鏈轉型，共同迎接全球挑戰。

王錫欽表示，台灣扣件業目前面臨高利率、高通膨、高庫存的「三高」艱困處境，加上地緣政治風險影響地緣經濟發展，產業承受壓力。

所幸全球總體經濟正向發展，OECD在5月連續二次調高經濟增長至3.1%，對大陸的預測值從4.4%增加到5%以上，台灣經濟成長更上達6%，這二天最新數據，美、歐、大陸、南韓的製造業經理人採購指數PMI更是大幅上揚，雖然每個產業復甦步調不一，相信螺絲業也會盡快步上復甦腳步。

王錫欽指出，5日起一連三天將舉國際扣件展，屆時會有國外買家前來助攻買氣，更歡迎到中鋼參訪。體認到螺絲業面對國際挑戰、產業升級壓力，結合金屬中心做產業調研，升級轉型高價值產品，整合促成供應鏈提升是重要課題。

尤其在歐盟要求的碳中和、碳費及碳管理等需求，中鋼定予以協助，去年中鋼共輔導22家廠商，協助各公司進行碳盤查，幫業者規劃如何節能減碳，結果成效顯著，共減碳節電800多萬度，減碳4千多噸，未來將持續進行。

中鋼 減碳

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