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新北板橋豪宅案單價再創高 大咖買方每坪88.5萬掃走「橋峰」兩戶

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
今年首季板橋豪宅「謙岳」，出現高樓層交易，有買方以總價1.35億元、每坪成交價87.7萬元入手，創下屋齡已10年的社區、再寫下每坪成交價新高紀錄。台灣房屋提供
今年首季板橋豪宅「謙岳」，出現高樓層交易，有買方以總價1.35億元、每坪成交價87.7萬元入手，創下屋齡已10年的社區、再寫下每坪成交價新高紀錄。台灣房屋提供

板橋豪宅「謙岳」，高樓層交易1.35億元、單價87.7萬元，創下該社區成屋10年以來的單價新高紀錄；而「世界花園橋峰」則在1月有兩筆交易，中高樓同層兩戶由同一家族成員一起買下，兩戶總計約2.06億元、單價88.5萬元，成為今年首季新北市每坪成交單價最高的豪宅。

台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝表示，板橋豪宅以新板特區最受矚目，大坪數豪宅居多，吸引許多雙北市傳產業、紡織業、電子業等低調企業主自住或置產。

賴玉枝指出，由於現在北部新案愈蓋愈小，而「世界花園橋峰」基地面積高達3,600多坪，房屋坪數超過80坪以上，大坪數空間格局氣派，地段也深具指標性，對豪宅客來說更具置產價值。

賴玉枝分析，板橋預售案「勝輝一邸」豪宅的每坪單價已突破百萬元，每坪成交價落在112~121.5萬元，由於板橋豪宅匯聚的新板特區腹地有限，百坪以上、屋齡新穎的豪宅開發機會將愈來愈稀少，豪宅客對未來房市也抱持樂觀態度。

賴玉枝認為，未來板橋房價將向上發展，也因此在預售新案的價格拉抬之下，帶動板橋的成屋市場行情和買氣

「世界花園橋峰」今年1月有兩筆交易，中高樓同層兩戶由同一家族成員一起買下，兩戶總計約2.06億元、每坪成交價約88.5萬元，成為今年首季新北市每坪成交價最高的豪宅。台灣房屋提供
「世界花園橋峰」今年1月有兩筆交易，中高樓同層兩戶由同一家族成員一起買下，兩戶總計約2.06億元、每坪成交價約88.5萬元，成為今年首季新北市每坪成交價最高的豪宅。台灣房屋提供

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