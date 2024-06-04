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監委查山腳斷層 塭仔圳、洲子洋房市不妙？專家這麼說

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
五股洲子洋房市示意圖。記者游智文攝影
五股洲子洋房市示意圖。記者游智文攝影

監察院近期針對「山腳斷層」貫穿五股洲子洋、塭仔圳重劃區安全顧慮立案調查，引發市場討論。元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，監院此舉對兩大重畫區買氣有影響，但房價不會跌，沒什麼機會撿便宜。

主因有二，第一，台灣位處地震帶，全台共有36條斷層，不少位於都會區，民眾已習慣共處。以山腳斷層來說，就經過金山、北投、五股、泰山、新莊等區域，監院進行調查，只讓沿線居民注意一下，不會因此恐慌出售房屋。

第二，目前大台北需求旺盛，房市供不應求，民眾怕的是買不到或買不起房子，兩處重畫區房價相對便宜，除非真的發生大地震，或專業單位發出警訊，只是監院調查，對購屋人信心影響不大。

周昆立表示，事實上，根據台灣地震模型（TEM）研究團隊2020年研究公布的「未來50年台灣孕震構造發震機率圖」，台灣到2070年發生規模大於6.5的地震機率為99％、發生規模7以上的大地震機率也有54％。

但由於山腳斷層是正斷層，未來50年發生地震規模7的機率僅6%，顯示發生強震機會並不大，民眾不用過度恐慌。

不過周昆立也提醒，發生強震機率低不代表不會發生，特別是台灣位處地震帶，加上目前全台耐震力不足的老屋量驚人，屋齡30年以上的老屋高達483萬宅，占住宅存量一半以上，都會區如果發生強震，會帶來相當嚴重的損害。

周昆立指出，遇到大地震時，最怕房屋耐震力不足及土壤出現液化導致建物倒塌出現傷亡，買房應留意房屋是否位於土壤液化高潛勢區以及耐震力設計，目前市場有一些省成本的抗震輔助工具，民眾可以參考採用。

未來50年台灣孕震構造之發震機率圖。資料來源／臺灣地震模型（TEM）研究團隊
未來50年台灣孕震構造之發震機率圖。資料來源／臺灣地震模型（TEM）研究團隊

地震 強震 老屋

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