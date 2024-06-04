嘉義市環保局公私協力AI鷹眼判煙 巡守桃城護空品
為強化露天燃燒稽查管制，嘉義市政府環境保護局今(113)年特別與擁有雲嘉地區最高樓的嘉義福容voco酒店合作，在其頂樓發揮制高點優勢，架設全國最高的AI影像辨識利器，24小時監控市區露天燃燒事件，公私協力守護桃城空氣品質與市民健康。
世界衛生組織(WHO)指出，空氣污染是影響健康的主要環境風險之一，而常見的露天燃燒行為所產生的空氣污染物，不僅會導致周遭環境空氣品質惡化，亦會引發民眾眼睛、呼吸道等過敏現象，危害人體健康，而其產生的濃煙亦會降低能見度，影響行車安全，更有甚者因火勢未控制，而引發火災等公共危險情事。
根據嘉義市環保局民眾陳情案件統計資料，去(112)年露天燃燒陳情案件共207件，占空氣污染陳情案件的24.2％，其多來自家戶整理居家環境或空地，貪圖一時方便燃燒廢樹枝(葉)、雜草及垃圾。
其中，又以北湖里、北新里、港坪里、頭港里及後驛里等處好發頻率高，但常有稽查人員到現場燃燒情形已消失，以致於找不到燃燒地點或行為人的狀況。
今年初，隨著嘉義福容voco酒店開幕，嘉義市環保局即與該酒店洽談合作，以其擁有雲嘉地區最高樓的優勢，如在其頂樓設置AI影像辨識攝影機，可有效監控市區露天燃燒事件。當嘉義福容voco酒店得知能為環境保護盡一份力，也欣然同意合作。
嘉義市環保局指出，嘉義福容voco飯店樓高34層樓，該套設備架設高度約為137公尺。
該局已於今年5月中，在該酒店頂樓完成1組AI影像辨識攝影機架設，可透過廣角巡弋及24小時連續監控，當有露天燃燒事件發生，經AI影像辨識偵測到煙霧後，即可立刻告警通知稽查員第一時間前往處理，讓露天燃燒無所遁形。
嘉義市環保局表示，感謝嘉義福容voco酒店響應ESG永續發展，共同守護環境，可謂是公私合作環境治理的最佳典範。
此外，該局也提醒市民，若經查獲露天燃燒違規事實明確，將依違反空氣污染防制法第32條規定裁處1,200元以上10萬元以下罰鍰。
另如違規地點位於三級防制區，或是在夜間、假日以及秋冬季大氣擴散條件不佳(每年10月至翌年3月)等時段違規者，會再加重裁罰，呼籲市民切勿以身試法，共同維護生活環境的空氣品質。
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