金山凱悅渡假酒店年底開不成了 與業主理念不合遭換牌

凱悅酒店集團旗下渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort），原本預計今年底開幕，但市場傳出，因業主興富發與凱悅集團理念不合，決定換牌，興富發也已資遣原本負責籌備金山凱悅的員工。興富發今天證實，雙方確實已終止合作關係，目前正與其他高端酒店連鎖品牌洽談中。

一、興富發集團和凱悅酒店集團，針對「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）合作案，雙方已合意終止合作關係。

二、興富發集團在2016年開始和凱悅洽談「新北金山凱悅渡假酒店」合作案。然而，為順應國內旅遊市場需求變化，致力提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。

三、興富發集團與凱悅合作之「高雄凱悅酒店」(Hyatt Regency Kaohsiung)及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中，致力於為旅客提供國際級的住宿體驗。

四、興富發集團本於人才為本理念，已與籌備期人員一一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間之相關事務，並尊重其意願。

五、興富發集團期望新的飯店事業，不僅能成為旅客首選，更能達到推廣在地觀光資源、增加就業機會、促進經濟發展目的，對未來發展充滿信心。