藥華藥Ropeg日本上市滿周年 獲日健保放寬病患領藥天數

藥華藥（6446）4日宣布，該公司治療真性紅血球增多症（PV）的新藥Ropeg（P1101）於今年6月1日在日本上市滿一年後，獲日本健保給付患者自行施打，並放寬到一次最多可以拿三個月藥量，預計將有助於拓展Ropeg日本市場，公司表示樂觀看待今年日本營運加速成長。

藥華藥表示，PV是一種造血幹細胞基因突變引起的慢性血液腫瘤，雖不立即危及生命，但有惡化為更嚴重疾病的風險，病患需要定期就診和長期治療。Ropeg是由藥華藥研發生產的新一代長效型干擾素，相較傳統和前代長效型干擾素，可延長投藥的間隔時間，達到每兩周施打一次。

藥華藥說明，Ropeg自2023年3月獲得日本PV藥證後，進一步在當年5月納入日本健保給付，同年6月1日正式在日本上市銷售。但是根據日本法規，新藥上市未滿一年時，每次處方原則上以14天為限。對於需要長期治療的PV患者來說，兩周一次的就診和醫療費用仍是一大負擔。

藥華藥強調，如今Ropeg在日本上市滿一年，處方簽限14天的限制被解除，患者從原本的每兩周回醫院打一針，即日起放寬到一次最多可以拿90天藥量；同時，針對獲開立Ropeg並經主治醫師評估適合自行施打的患者，在經過充分的說明和訓練後，可選擇自行施打或由護理人員協助施打Ropeg，並適用於健保給付，這是藥華藥日本團隊努力下取得的重大成就，也顯示日本主管機關高度肯定Ropeg的安全性。

為了方便患者自行施打Ropeg，藥華醫藥日本子公司PharmaEssentia Japan將提供可隨身攜帶藥品的保冷袋和存放廢棄注射器的容器。此外，PharmaEssentia Japan今年5月初也推出PV病友支援計劃（PSP），開設PV衛教及諮詢網站，由具護士資格的專業人士提供有關疾病、自行施打及醫療費用相關制度的諮詢服務，以協助PV的患者及其家屬積極應對疾病和治療，期許讓每一位日本PV患者都能獲得所需的治療。

藥華藥表示，Ropeg自2023年6月在日本上市後，日本每月營收穩定成長，今年4月營收更顯著滾動提升，創下出貨新高。此次獲日本健保給付患者自行施打，並放寬到一次最多可以拿90天藥量，預計能有效減少患者回院就診次數和降低醫療費用負擔，顯著提升患者的生活品質和治療便捷性，非常有助於提升病人數及拓展市場，藥華藥樂觀看待今年日本營運加速成長。

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