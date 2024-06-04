讀者文摘信譽品牌 信義房屋連17年獲獎受肯定

第26屆讀者文摘信譽品牌調查公布，指標企業中華電信、國泰人壽、信義房屋皆受消費者信賴獲獎，其中信義房屋更是連續17年蟬聯白金獎，成為消費者最信賴的房仲類品牌。連年蟬聯的關鍵來自「以人為本」，持續從信義人到信義企業到信義社會，除了本業不斷創新精進，更結合永續門市、社區一家計畫、信義學堂、企業倫理podcast等計畫，擴大社會影響力，讓「有信義房屋的地方就有幸福」。

「讀者文摘信譽品牌」委託知名市調公司Catalyst Research調查，訪查來自台灣、香港、菲律賓、新加坡及馬來西亞、澳洲、紐西蘭等7大市場共8000名受訪者，其中台灣取1500名受訪者，今年台灣共有46個品類、114個品牌脫穎而出，其中選出28個白金獎、130個金獎和2個銀獎。

經濟部政務次長何晉滄表示，得獎企業代表台灣的服務與產品都有國際化的水準，過去26年來讀者文摘信譽品牌的獎項，也見證台灣企業如何從台灣出發，走向國際，此獎也代表企業對消費者的承諾；行政院前副院長鄭文燦表示，企業的價值除了財報，品牌形象是無形資產，消費者黏著度越強，代表企業在品牌塑造與價值也都獲得消費者的考驗。

信義房屋表示，信義房屋以立業宗旨為基礎，在倫理、信、義的核心理念下，將永續發展視為己任，以環境、社會與治理（ESG）架構，調和各利害關係人權益，對內強化經營與治理，對外積極服務社區並滿足居住生活需求，面對全球暖化危機，更將「邁向永續淨零」原則化作具體行動，持續向民眾推廣永續理念，讓永續成為大眾的日常。

不僅如此，信義房屋更不斷創新啟動多項數位轉型計畫，例如3D智能賞屋、AI智能配案等，不僅提供消費者安全、便利的服務體驗，也讓同仁相較同業有更早、更快的獲得數位能力培育，有益個人成長，提升購售屋與同仁的工作效率。

40年多來信義房屋堅持「以人為本」、「先義後利」積極照顧六大關係人，除了過去多項優質服務外，近年來同仁也積極成為社區裡暖心的夥伴，舉凡紗窗修繕、環境清潔等，都帶動產業正面影響力，也擴大社會影響力。

信義房屋表示，未來將持續以好服務、好工作、好生活為基礎，創造永續好生活，堅持企業社會責任，進而增加消費者對品牌的好感度，成為最信賴的房仲品牌。

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