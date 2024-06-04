快訊

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

6月首波新品！台灣寶可夢中心推「波克比」4款超Q玩偶、36種鑰匙圈 網讚速度超快

興富發證實分手金山凱悅渡假酒店 正洽談新連鎖品牌

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

市場傳，台灣第一間凱悅酒店集團旗下渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）與投資業主興富發集團與終止合約關係，興富發4日證實，雙方已合意終止合作關係，而目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。

興富發指出，在2016年開始和凱悅洽談「新北金山凱悅渡假酒店」合作案。然而，為順應國內旅遊市場需求變化，致力提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。

至於其他飯店合作案，興富發指出，與凱悅合作之「高雄凱悅酒店」(Hyatt Regency Kaohsiung)及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中，致力於為旅客提供國際級的住宿體驗。

興富發指出，本於人才為本理念，已與籌備期人員一一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間之相關事務，並尊重其意願，未來期望新的飯店事業，不僅能成為旅客首選，更能達到推廣在地觀光資源、增加就業機會、促進經濟發展目的，對未來發展充滿信心。

興富發 金山

延伸閱讀

求救錄音爭議！消防局長落淚 消防員也痛哭：二次傷害

新竹晴空匯2殉職勇消連5求救音檔流出 消防局說明原委

新竹晴空匯「2殉職勇消」竟未列管制名單！連5求救音檔曝 早說出人名位置

雨天開車自撞金山中央分隔島翻覆 消防員救出車內2人送醫

相關新聞

搶618檔期商機 電信三雄促案一次看

618檔期即將到來，為搶年中慶商機，電信三雄搶推促案，中華電信強打網路門市「618樂購節」，iPhone 15指定機型折...

板橋豪宅升溫 謙岳創10年新高 這家族一次掃兩戶橋峰

AI帶旺台股，新北市首季豪宅市場也有不錯表現，實價揭露，板橋豪宅「謙岳」，高樓層交易1.35億元、單價87.7萬元，創該...

傳央行新一波管制上膛 業者：市場已百毒不侵

房市火熱，房價暴衝，市場傳出中央銀行近期邀請房仲業者、主要房貸銀行主管「喝咖啡」，研議新一波管制措施。

老了住哪裡7／特別篇：王建煊打造「天使居」 貧苦獨居老人的小天堂

「現在的老人是要活，活不下去，要死又死不了。尤其失能、失智的獨居老人，更需要妥善照顧。」面對台灣明年將進入超高齡社會，今年3月才落成的「鑫淼天使居」創辦人、前監察院長王建煊有深刻觀察：「我們有一天都會老，把老人養老的問題都解決，包括老人、快要老的中年人、年輕人都可以減輕負擔。」

老了住哪裡6／特別篇：「暖時光」打造原居安老 服務直送到社區可能嗎？

「有一個住附近居家照顧的阿嬤，她那天心情不好，我們照服員就推她進到咖啡館，就讓她靜靜坐在窗邊，輕輕握住她的手。剛好太陽照進來，我覺得那一幕好感動。」中化銀髮總經理李宗勇形容的這一幕，發生在2018年台北泰順街巷弄一間日式建築的「暖時光咖啡館」裡。

老了住哪裡5／每天做調查 「抱怨」成進步動力 雙連安養中心主打感動式服務

「以前每天早上去安養中心上班，辦公室經常已經有家屬等著要跟我抱怨，那時我壓力大非常大，手機24小時不敢關，做不到幾年，整頭黑髮開始變白。」說話的人是雙連安養中心（簡稱雙連）前執行長蔡芳文，他提到，表面上，雙連是照顧432位老人，實際上也面對他們的家屬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。