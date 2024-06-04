興富發證實分手金山凱悅渡假酒店 正洽談新連鎖品牌

「有一個住附近居家照顧的阿嬤，她那天心情不好，我們照服員就推她進到咖啡館，就讓她靜靜坐在窗邊，輕輕握住她的手。剛好太陽照進來，我覺得那一幕好感動。」中化銀髮總經理李宗勇形容的這一幕，發生在2018年台北泰順街巷弄一間日式建築的「暖時光咖啡館」裡。

2024-06-04 09:51