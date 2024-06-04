尹衍樑續推！ Gogoro獲潤泰集團5,000萬美元投資
Gogoro 4日宣布與 Gold Sino Assets Limited 簽署股份和認股權證認購協議。根據該協議，Gogoro 將向 Gold Sino 發行 32,516,095 股普通股，每股市值為 $0.0001 美元，總金額為 5,000 萬美元，即每股購買價格約為 $1.5377 美元；及認股權證，以每股 $1.6915 美元（可能視相關條款進行調整）購買 10,838,698 股普通股。
此項交易預計將在未來幾天內完成，該資金將持續投注於推動 Gogoro 在台灣及全球市場的業務拓展。
Gold Sino 及潤泰集團總裁尹衍樑博士表示：「Gogoro 持續引領都會二輪交通轉型，致力於打造更智慧、永續及便利的未來城市。隨著 Gogoro 在台灣及全球市場業務不斷成長，確保其擁有高效營運的資源和靈活性至關重要，方可繼續提供領先業界的產品與體驗，並為用戶創造更大價值。」
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「尹衍樑博士、Gold Sino 及潤泰集團為 Gogoro 的創立與發展提供了最堅定的支持，我們對於透過智慧移動和潔淨能源打造永續城市，抱持著共同的理念。這項投資是對 Gogoro 商業模式可行性及全球市場拓展願景的有力證明。」
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