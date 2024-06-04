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華航暖心公益攜手華山端午送愛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航致贈暖心節慶禮品給獨居長者，陪同長輩提前過端午。華航提供
華航致贈暖心節慶禮品給獨居長者，陪同長輩提前過端午。華航提供

華航（2610）4日再次攜手華山基金會舉辦「愛老人 端午動起來」公益活動，於端午節前夕訪視桃園大園、觀音、新屋等在地 184 位獨居長者，致贈暖心節慶禮品，以實際行動關懷生活起居，陪同長輩提前過端午。

華航志工社此次特別準備應景的粽子、香包、扇子，以及麵條、白米、麥片、雞湯等生活物資做為禮品。

志工們透過真誠地交流互動、噓寒問暖，讓每位長輩都笑逐顏開，提早感受節慶氛圍。此外，華航也特別致贈長輩們「Tayniho桃原好棧」的原住民手工餅乾禮盒，除支持原住民創業，同時達到關懷長者的心意。

華航長期致力 ESG（環境保護、社會責任和公司治理）發展，自 2016 年起每年固定探視在地弱勢長者，至今累計達 25 次之多，平均一年關懷近 400 名長輩，即使在疫情期間也未曾間斷。

華航重視社會公益，志工社每年固定前往鄰近學校授課，傳遞航空知識及英語教學；不定期舉辦公益籃球營、公益桌球營、公益棒球營等。

今年除已舉辦印象派 150 周年展覽公益參訪，也將邀請莘莘學子於6月參觀奇美博物館「英國國家藝廊珍藏世界巡迴展」，以培植未來的文化人才。

此外，華航內部舉辦的愛心義賣活動，全數收入平均捐贈予創世基金會桃園分院及桃園市私立睦祥育幼院；今年還完成南北兩場淨灘活動，力行海洋環境生態保育。華航未來將繼續著手各項公益活動，實踐促進社會均衡發展的目標。

志工 華航

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