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長榮航空攜手外貿協會 拓展全球商務差旅市場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空與外貿協會一同參加COMPUTEX台北國際電腦展，並於外貿協會貴賓室展示皇璽桂冠艙的過夜包及睡衣，同時準備官網購票折扣碼和獨家LOGO商品送給逛展民眾。圖/長榮航空提供
長榮航空與外貿協會一同參加COMPUTEX台北國際電腦展，並於外貿協會貴賓室展示皇璽桂冠艙的過夜包及睡衣，同時準備官網購票折扣碼和獨家LOGO商品送給逛展民眾。圖/長榮航空提供

全球前三大資通訊展覽之一的COMPUTEX台北國際電腦展，即日起至6月7日在南港展覽一館及二館隆重舉行，今年的展覽吸引了超過1,500家來自世界各地的科技企業參與，並迎來多位AI巨頭，堪稱歷年來最強陣容，長榮航空與中華民國對外貿易發展協會(下稱外貿協會)攜手參展，除了共同開創商機，也為現場民眾帶來機票優惠驚喜和豐富的獨家LOGO商品。

長榮航空總經理孫嘉明表示，COMPUTEX 2024不僅是一場科技盛宴，也是長榮航空和外貿協會展示卓越服務和國際合作成果的重要平台，共同參加這次展覽將有助於長榮航空與全球企業客戶建立更緊密的聯繫，深化合作關係，期待透過這次的機會，再次向世界展示長榮航空五星級的卓越服務，爭取到更多國際客戶合作的機會。

孫嘉明指出，在展會期間，長榮航空將在外貿協會的貴賓休息室展示皇璽桂冠艙座椅，並布置模擬機窗讓參觀者感受機上服務氛圍，受邀貴賓可以親身體驗皇璽桂冠艙的舒適度。此外，長榮航空也準備官網購票折扣碼和精美小禮品送給逛展民眾。

長榮航空是台灣唯一獲得SKYTRAX認證的五星級航空公司，建構綿密的越太平洋轉機航網，以及星空聯盟的成員航空公司支持，就如同外貿協會一樣，擁有最完整的服務網絡，提供無國界的即時服務，是全球貿易拓展的最佳夥伴。

長榮航空針對全球的企業客戶，提供專屬團隊服務，也替企業訂製專屬服務，此次雙方的合作，將更進一步展現出長榮航空是全球企業差旅的最佳後盾，並將在未來持續攜手外貿協會成為最佳夥伴，共創無限可能。

長榮航空在外貿協會貴賓室展示皇璽桂冠艙座椅，讓貴賓親身體驗座椅舒適度。圖/長榮航空提供
長榮航空在外貿協會貴賓室展示皇璽桂冠艙座椅，讓貴賓親身體驗座椅舒適度。圖/長榮航空提供

外貿協會 長榮航空

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