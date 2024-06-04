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板橋豪宅升溫 謙岳創10年新高 這家族一次掃兩戶橋峰

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
世界花園橋峰 。圖／台灣房屋提供
世界花園橋峰 。圖／台灣房屋提供

AI帶旺台股，新北市首季豪宅市場也有不錯表現，實價揭露，板橋豪宅「謙岳」，高樓層交易1.35億元、單價87.7萬元，創該社區成屋10年以來的單價新高紀錄。

另外「世界花園橋峰」則在1月有兩筆交易，中高樓同層兩戶由板橋同一家族成員一起買下，兩戶總計約2.06億元、單價88.5萬元，成為目前Q1新北市成交單價最高的豪宅。

累計今年Q1板橋區共有3筆億級豪宅交易，比起去年同期僅一筆億元豪宅交易，更顯熱鬧。

台屋房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年AI產業當紅，上下游產業鏈受惠，亦有不少以投資為主的高資產族，將部分獲利配置不動產，觀察新北市第一季就有5筆億元豪宅成交，其中3筆都在板橋，而去年新北僅2筆破億住宅交易。

台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝表示，板橋豪宅以新板特區最受矚目，大坪數豪宅居多，吸引許多雙北市傳產業、紡織業、電子業等低調企業主自住或置產。

由於現在北部新案越蓋越小，而世界花園橋峰基地面積3,600多坪，房屋坪數超過80坪以上，大坪數空間格局氣派，地段也深具指標性，對豪宅客來說更具置產價值。

台灣房屋集團趨勢中心統計，近年板橋區6,000萬元以上豪宅交易狀況，2022年僅19筆，2023年達39筆，年增一倍；而2024年第一季到目前為止，已揭露8筆交易，已較去年同期的5筆還多。

賴玉枝指出，板橋預售案「勝輝一邸」豪宅的成交單價已突破百萬元，成交價落在每坪112~121.5萬元，由於板橋豪宅匯聚的新板特區腹地有限，百坪以上、屋齡新穎的豪宅開發機會將越來越稀少，豪宅客對未來房市也抱持樂觀態度，認為未來板橋房價將向上發展，也因此在預售新案的價格拉抬之下，帶動板橋的成屋市場行情和買氣。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，雖然政府早已祭出高價住宅限貸令，甚至去年7月平均地權條例上路將私法人購置住宅改為許可制，以抑制市場交易量，但隨著今年預售價格持續攀升，再加上台商回流資金限制五年不得投入不動產禁令，將在今年8月解禁，屆時恐使大量熱錢湧入房市、股市，也引發一波價格推升的預期心理，使買方更積極投入房市。

板橋億級豪宅交易表。台灣房屋提供
板橋億級豪宅交易表。台灣房屋提供
謙岳。圖／台灣房屋提供
謙岳。圖／台灣房屋提供

房市 豪宅

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