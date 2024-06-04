快訊

股后世芯是散戶怕的KY股 為何卻受亞馬遜貝佐斯青睞？

遭酸誤傷友軍 中捷「雨傘哥」還原事發經過：驚恐錯打

被黃仁勳點名的「阿婆水果攤」爆紅 財經網美衝通化夜市現場愣了

長榮航空攜外貿協會亮相 COMPUTEX 2024拓展全球商務差旅市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空與外貿協會一同參加COMPUTEX台北國際電腦展，並於外貿協會貴賓室展示皇璽桂冠艙的過夜包及睡衣，同時準備官網購票折扣碼和獨家LOGO商品送給逛展民眾。業者提供
長榮航空與外貿協會一同參加COMPUTEX台北國際電腦展，並於外貿協會貴賓室展示皇璽桂冠艙的過夜包及睡衣，同時準備官網購票折扣碼和獨家LOGO商品送給逛展民眾。業者提供

全球前三大資通訊展覽之一的COMPUTEX台北國際電腦展即日起至6月7日在南港展覽一館及二館隆重舉行，今年的展覽吸引了超過1,500家來自世界各地的科技企業參與，並迎來多位AI巨頭，堪稱歷年來最強陣容，長榮航空（2618）與中華民國對外貿易發展協會(下稱外貿協會)攜手參展，除了共同開創商機，也為現場民眾帶來機票優惠驚喜和豐富的獨家LOGO商品。

長榮航空總經理孫嘉明表示，COMPUTEX 2024不僅是一場科技盛宴，也是長榮航空和外貿協會展示卓越服務和國際合作成果的重要平台，共同參加這次展覽將有助於我們與全球企業客戶建立更緊密的聯繫，深化合作關係，期待透過這次的機會，再次向世界展示長榮航空五星級的卓越服務，爭取到更多國際客戶合作的機會。

在展會期間，長榮航空將在外貿協會的貴賓休息室展示皇璽桂冠艙座椅，並布置模擬機窗讓參觀者感受機上服務氛圍，受邀貴賓可以親身體驗皇璽桂冠艙的舒適度。此外，長榮航空也準備官網購票折扣碼和精美小禮品送給逛展民眾。

長榮航空是台灣唯一獲得SKYTRAX認證的五星級航空公司，建構綿密的越太平洋轉機航網，以及星空聯盟的成員航空公司支持，就如同外貿協會一樣，擁有最完整的服務網絡，提供無國界的即時服務，是全球貿易拓展的最佳夥伴。長榮航空針對全球的企業客戶，提供專屬團隊服務，也替企業訂製專屬服務，此次雙方的合作，將更進一步展現出長榮航空是全球企業差旅的最佳後盾，並將在未來持續攜手外貿協會成為最佳夥伴，共創無限可能。

長榮航空在外貿協會貴賓室展示皇璽桂冠艙座椅，讓貴賓親身體驗座椅舒適度。業者提供
長榮航空在外貿協會貴賓室展示皇璽桂冠艙座椅，讓貴賓親身體驗座椅舒適度。業者提供

外貿協會 長榮航空

延伸閱讀

科技巨星齊聚COMPUTEX 賴清德：保證穩定供電等三件事

2024東京跟團旅遊！親子首選迪士尼、三島大吊橋眺望富士山、和牛吃到飽

COMPUTEX 2024 聯發科推3奈米車用晶片

兩岸觀光僵局未解 傳大陸未核准飛越新疆上空？長榮、華航回應了

相關新聞

板橋豪宅升溫 謙岳創10年新高 這家族一次掃兩戶橋峰

AI帶旺台股，新北市首季豪宅市場也有不錯表現，實價揭露，板橋豪宅「謙岳」，高樓層交易1.35億元、單價87.7萬元，創該...

傳央行新一波管制上膛 業者：市場已百毒不侵

房市火熱，房價暴衝，市場傳出中央銀行近期邀請房仲業者、主要房貸銀行主管「喝咖啡」，研議新一波管制措施。

老了住哪裡7／特別篇：王建煊打造「天使居」 貧苦獨居老人的小天堂

「現在的老人是要活，活不下去，要死又死不了。尤其失能、失智的獨居老人，更需要妥善照顧。」面對台灣明年將進入超高齡社會，今年3月才落成的「鑫淼天使居」創辦人、前監察院長王建煊有深刻觀察：「我們有一天都會老，把老人養老的問題都解決，包括老人、快要老的中年人、年輕人都可以減輕負擔。」

老了住哪裡6／特別篇：「暖時光」打造原居安老 服務直送到社區可能嗎？

「有一個住附近居家照顧的阿嬤，她那天心情不好，我們照服員就推她進到咖啡館，就讓她靜靜坐在窗邊，輕輕握住她的手。剛好太陽照進來，我覺得那一幕好感動。」中化銀髮總經理李宗勇形容的這一幕，發生在2018年台北泰順街巷弄一間日式建築的「暖時光咖啡館」裡。

老了住哪裡5／每天做調查 「抱怨」成進步動力 雙連安養中心主打感動式服務

「以前每天早上去安養中心上班，辦公室經常已經有家屬等著要跟我抱怨，那時我壓力大非常大，手機24小時不敢關，做不到幾年，整頭黑髮開始變白。」說話的人是雙連安養中心（簡稱雙連）前執行長蔡芳文，他提到，表面上，雙連是照顧432位老人，實際上也面對他們的家屬。

老了住哪裡4／窗外是櫻花 長庚養生村虧20年終打平 祕藏一段王永慶齊邦媛的對話

如果不是這次做專題，記者實地探訪桃園長庚養生文化村，我們現在對這個領導品牌還會停留在「貴桑桑」的印象：入住動輒要數百萬押金，每個月還得加上幾萬元租金，一般人根本住不起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。