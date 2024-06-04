傳央行新一波管制上膛 業者：市場已百毒不侵

房市火熱，房價暴衝，市場傳出中央銀行近期邀請房仲業者、主要房貸銀行主管「喝咖啡」，研議新一波管制措施。

房產業者表示，央行可能從第二屋、擴大信用管制區、高價住宅總價再降低著手，但是否能讓房市降溫，有待觀察。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，房市去年急速升溫，目前已熱到亂象叢生，不時傳出排隊、封盤、鎖戶等，本月13日第二季央行理監事會不大可能不針對房地產做些事情。

由於升息影響面大，而且3月已經預防性升息，本次理監事會採取選擇性信用管制較有可能，例如針對第二屋緊縮貸款成數、高價住宅總價再降低等。

她表示，經歷多年政策打房，房市已出現「抗藥性」，幾乎百毒不侵，很多人對房價下跌已不抱希望，加上目前國內正逢超強資金潮，建商、投資客兵強馬壯，央行再出招能對市場產生多大影響，市場多持懷疑態度。

徐佳馨認為，現在央行一定很傷腦筋，因為出手重，可能傷及無辜，但出手不重，只是讓市場再次增加「抗藥性」，「打得了蒼蠅，傷不了老虎」，是央行最為頭痛的問題。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴也認為，近期房市熱到幾乎失控，許多預售屋、小宅都出現瘋搶，央行極可能祭出新一波信用管制，其中針對第二屋以上房貸進一步限縮、將管制範圍從七都擴大到其他都會區最有可能。

他表示，政府近年祭出信用管制、平均地權條例修法、囤房稅等措施打炒房，雖然感覺只有一段時間內抑制了「短期投機」的炒作行為，很多人認為政府打炒房無效、信用管制無效，但不斷加重房市調控手段仍會產生出效果。

以2010年央行啟動的信用管制來說，搭配2011年奢侈稅的開徵，以及陸續祭出的豪宅貸款成數祭出最高六成等限貸令，房市到2014年就出現大反轉，因此，雖然目前房市火熱，但民眾買房還是要審慎，政府若推出新政策，仍可能讓房市出現反轉。

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