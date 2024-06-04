宣捷幹細胞新藥 再獲衛福部核准執行臨床一/二期試驗

宣捷幹細胞（4724）4日宣布，自有異體臍帶間質幹細胞新藥UMC119-06-05，繼獲得衛福部核准執行慢性阻塞性肺病臨床二期試驗後，於3日再度接獲衛福部來函，核准幹細胞新藥UMC119-06-05治療年老患者衰弱前期及衰弱症之一／二期臨床試驗。

宣捷幹細胞表示，衰弱症是一種老化綜合症候群，症狀包括虛弱、步行速度變慢、活動力降低、疲倦、體重減輕等，因而容易發生跌倒、骨折、入院、失能等不良預後。台灣地區65歲以上社區老人的衰弱盛行率接近5%，衰弱傾向為40%。衰弱症無標準治療方式，現行以支持性治療為主，藉運動、均衡飲食、營養補充品等方式維持個體的健康。

宣捷團隊表示，UMC119-06-05為具有分化潛力及再生能力的多功能幹細胞，具有調節免疫力、抗氧化、抗纖維化以及抗細胞死亡的能力。透過調節特定細胞激素的表現，間質幹細胞可調節免疫能力，發炎物質的釋放，因此可望降低人體內發炎狀態，改善衰弱徵狀及預防不良預後的發生。

董事長宣昶有表示，宣捷集團自主研發異體臍帶間質幹細胞新藥，持續發展幹細胞新藥用於自幼兒至老年的多項適應症臨床應用，異體細胞新藥具有平價、品質穩定及治療等待期短等多項優勢，宣捷集團將持續探索細胞新藥的各種發展可能，持續關注再生醫學對疾病的治療或生命健康維護應用，維持人類生命品質。

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