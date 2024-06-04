2024 TOYOTA、HINO 商用車推全台公益活動
TOYOTA、HINO商用車台灣總代理和泰汽車今夏與手愛心視障生活關懷協會攜手合作，特別邀請專業視障按摩工作者至全台HINO服務據點為顧客提供公益巡迴按摩服務。
此次公益按摩巡迴活動期間自2024年6月3日起至2024年6月28日止，遍布全台19個據點，預計可以讓上千位回廠保養或來店賞車的顧客享受貼心的按摩服務。
尤其許多商用車顧客是長時間駕駛的職業司機，在各自的工作崗位上辛勤付出，藉由提供專業的按摩服務協助顧客短暫放鬆筋骨、消暑紓壓。HINO透過本次公益巡迴活動支持視障工作者，也希望讓更多人能體驗到視障按摩師的優質服務。誠摯邀請顧客一起為公益盡一份心力。
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