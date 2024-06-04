快訊

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

黃仁勳打造輝達AI艦隊兒女是舵手 哪些台廠跟著起飛

阿根廷「邊境鬼城」：被289%通膨率壓死的蕭條小鎮

2024 TOYOTA、HINO 商用車推全台公益活動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2024 TOYOTA、HINO全台紓壓按摩公益活動。業者提供
2024 TOYOTA、HINO全台紓壓按摩公益活動。業者提供

TOYOTA、HINO商用車台灣總代理和泰汽車今夏與手愛心視障生活關懷協會攜手合作，特別邀請專業視障按摩工作者至全台HINO服務據點為顧客提供公益巡迴按摩服務。

此次公益按摩巡迴活動期間自2024年6月3日起至2024年6月28日止，遍布全台19個據點，預計可以讓上千位回廠保養或來店賞車的顧客享受貼心的按摩服務。

尤其許多商用車顧客是長時間駕駛的職業司機，在各自的工作崗位上辛勤付出，藉由提供專業的按摩服務協助顧客短暫放鬆筋骨、消暑紓壓。HINO透過本次公益巡迴活動支持視障工作者，也希望讓更多人能體驗到視障按摩師的優質服務。誠摯邀請顧客一起為公益盡一份心力。

手愛心視障生活關懷協會盧冠良理事長(左)致贈和泰汽車商用車營業本部葉嘉涵本部長(右)感謝狀。業者提供
手愛心視障生活關懷協會盧冠良理事長(左)致贈和泰汽車商用車營業本部葉嘉涵本部長(右)感謝狀。業者提供

按摩 視障

延伸閱讀

車市好旺 掛牌數超預期…市場看好本月有望再衝高

日系車廠一夕翻船？國土交通省公布Toyota、Mazda、Honda、Yamaha、Suzuki等造假行為

LUXGEN n7蟬聯台灣電動車銷售冠軍 台灣5月車市衰退2.4％

夏季競賽開打！ 入主TOYOTA指定車款就送65吋JVC液晶顯示器

相關新聞

馬士基美東線減班 海運恐斷鏈…貨櫃三雄業績受惠將加大

全球航運巨人馬士基（Maersk）發布重要訊息說，因應紅海危機下的運力調度，將在未來幾周內逐漸停止遠東-美東的TP20航...

築間積極布局海外 雙品牌插旗香港旺角打造築間一條街

連鎖餐飲集團築間積極布局海外市場事業版圖，繼今年年初築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出海外首店後，今日宣布在台單日銷售超過2萬鍋...

中菲行營收／5月21.85億元、年月雙增 創16個月以來新高

中菲行（5609）歸功於優異的實體通路和虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，今年5月繳出亮麗成績單，營收為21.85億元，較...

APEC 觀光部長會議6月8日登場 由林國顯、周永暉率隊參加

2024年亞太經濟合作（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）第12屆觀光部長...

中菲行股東會／董座錢堯懷祝福下一屆董事領軍中菲行更上一層樓

國內航空物流龍頭中菲行（5609）6日股東會並進行董事改選會後也立即舉行董事會，以經營海岬型散裝船為主中航董事長彭士孝成...

高雄人哭！ 晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋

高雄房市又瘋了？台灣房屋集團統計實價資料指出，高雄不只5月買賣移轉棟數衝破5千棟，刷破歷史新高，近期房價也衝高。其中屋齡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。