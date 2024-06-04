TOYOTA 認證中古車限時優惠 買車享業界最長3年保固

TOYOTA原廠認證中古車嚴格篩選，提供車主來源清楚的車輛，並藉由完整縝密的檢查認證制度，讓車主享有安心便利的中古車購車服務，深受消費者喜愛。為回饋顧客，TOYOTA認證中古車推出限時優惠活動，即日起至TOYOTA認證中古車購買指定精選好車，將有機會享有業界最長3年保固，讓愛車可獲得更長久的車輛保證，用車安心加倍。

針對消費者非常重視的車輛保固，TOYOTA認證中古車一直以來提供最高2年或3萬公里保固服務，讓消費者安心用車。為回饋喜愛TOYOTA品牌的顧客，TOYOTA認證中古車特別推出延長保固限時優惠，即日起只要購買TOYOTA認證中古車指定精選好車，就有機會享3年或3萬公里車輛保固之優惠。難得的機會，要買要快。

TOYOTA原廠認證中古車針對收購車輛設定多種且透明的收購標準，確保車輛來歷清楚，包括專業查估人員參考原廠保修紀錄，並排除車輛結構有受損、泡水、事故之車輛與營業用車等。另外在收購後經過 TOYOTA原廠專業技師檢定與維修檢查等合計 160 項檢驗項目，透過多道程序把關，讓消費者放心選購。另外，TOYOTA原廠認證中古車提供領先業界之「14天鑑賞期內不滿意就退車」服務及贈送首半年定保，讓顧客在整體購車流程都有能享用如新車般安心細緻的服務品質。

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