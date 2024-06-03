中部唯一主打前澤牛 ！「羽悦」和牛燒肉店12日開幕

「西之松阪，東之前澤」，被譽為日本夢幻級和牛的「前澤牛」，雖然在日本美食界有著殿堂級地位，但在台灣卻極少見！即將於6月12日開幕的「羽悦」燒肉店，以前澤牛為主打，挾著稀有、且為中部唯一的名號，要讓饕客們感受神級美味。

店址就位在曾經冠蓋雲集、台中指標性的頂級日本料理店「SONO園」舊址。業者強調，坐在充滿濃濃京都味的氛圍中，品嚐來自日本東北的夢幻級食材，這種猶如「羽」化成仙般的享受，預料將在美食界掀起話題。

「羽悦」的主理人陳佑銓，擁有近30年的餐飲經驗，從食材管理、料理口感，到顧客味蕾偏好、宴客需求等，都能精準掌握，這也讓「羽悦」在競爭激烈的燒肉市場中脫穎而出。

陳佑銓表示，「羽悦」由嚴格且經驗豐富的管理層、專業進口肉商「春心洋行」、建築界老饕、精通肉品分切和擅長中日料理的主廚等，組成的堅強經營團隊，確保每一片肉品在品質及保存上，都能獲得極嚴格控管。

當前澤牛進入口中，可以立即感受到它那細膩的口感，肉質柔嫩、多汁，每一口都充滿豐富的奶油香氣，這種獨特的風味在舌尖上化開，猶如天鵝絨般的滑順感。而這種頂級和牛的美味，只有親身體驗才能真正感受其極致奢華。

陳佑銓說，「羽悅」結合音律與美食，象徵中國音律五聲音階中的第五音符，所帶來的美妙和諧。對於餐廳而言，「羽」代表提供和諧、美味的燒肉體驗，讓顧客感受到食物帶來的愉悅與滿足。「悅」則意味快樂和享受，表達出顧客在品嚐美食時的愉悅心情。

感受「羽悅」的極致愉悅，體驗和諧美味。陳佑銓希望提供的不僅是一頓健康的用餐體驗，更是一種讓心情輕盈如「羽毛」般的感受。因此，「羽悅」特別注重食材的選擇與處理。

餐廳選用來自日本岩手縣、獲得日本官方GI標章的殿堂級食材「前澤牛」，以及堅持厚度達0.4公分的肉片，以確保入口時的最佳口感，並且在炙燒過程中不會黏網。

「羽悦」選用的前澤牛的是與日本岩手縣小形牧場契作的和牛，牧場所飼養的牛隻首重「樂活」，提供如畜牧界總統套房的「二牛一室」、大面牆讓牛隻可以磨背紓壓、播放音樂給牛聽，飼料中放入大量充分乾燥的前澤區稻草，飼養出的牛隻健康快樂。而富含胺基酸的發酵飼料使得牛隻肉質更為甜美，加上長達二年半飼育期，年產量極少。

餐點提供方式，除了消費者自己動手體會燒烤樂趣之外，店家也提供「爐端燒」服務。爐端燒起源於日本早期漁村，傳統作法是採用大方形炭火烤爐，炙烤食材以海鮮為主。客人圍坐在爐子四周品嚐美食，享用爐端燒也是一種地位象徵。羽悦的爐端燒由師傅掌廚，提供部分料理代烤服務。

用餐空間上，羽悦共124個座位、五個包廂，提供舒適且具隱密性的環境。二樓四個包廂可完全打通，適合有聚餐需求的團體。餐點設計上以二人、三人套餐為主，特別推薦加價購的熟食，如深受好評的佐渡藍蟹海鮮粥及和牛漢堡排，標榜物超所值。 「羽悦」的主理人陳佑銓夫婦，擁有近30年的餐飲經驗。記者宋健生/攝影 前澤牛肉質柔嫩、多汁，每一口都充滿豐富的奶油香氣。記者宋健生/攝影 除了消費者自己動手體會燒烤樂趣之外，店家也提供「爐端燒」服務。記者宋健生/攝影 「羽悦」位於曾經冠蓋雲集、台中指標性的頂級日本料理店「SONO園」舊址。記者宋健生/攝影

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