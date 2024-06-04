裕民總座 唱旺散裝船前景

紅海危機推升運價價格飆漲「大航海時代」再現，裕民（2606）昨（3）日股東會後，徐旭東表示，地緣政治問題難解，運價隨著供需變化、衝高，產業界也無法解決。裕民總經理王書吉表示，樂觀看待未來一到兩年的散裝船市況表現。

全球海運市場受紅海問題難解影響，徐旭東指出，中東政治因素問題造成的市場的變化，影響到全球航運的市場供需結果，市場不穩就會產生價格變化，目前是政治產生的問題，不是海運業界可以解決。目前運價、穩定性都受到很大的挑戰，因為看不懂、說不準、變化快。

王書吉表示，散裝航運新船供給數量有限，需求將呈現穩健成長，大型海岬型船的需求將會跟著增加，市況未來一到兩年都樂觀。

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