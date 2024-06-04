紅海危機未解，全球貨櫃輪繞道問題持續，導致今年首季載運進口車的船舶抵台數量減少，不少車輛遞延到本季掛牌，業界認為，在紅海危機的前提下，進口車的淡、旺月恐怕愈來愈明顯，車廠也正積極因應調整。

進入6月，車廠指出，在各品牌夏季競賽、擴大促銷方案推波助瀾，車市規模上看4.4萬輛；另在進口車交出短暫空窗期的情況下，國產車品牌可望反攻，暫時搶回市占大宗的優勢。

車廠指出，去年第2季車用晶片供應正常，進口車大量抵台，滿足之前大量未交車訂單，同時也墊高整體車市規模，推升掛牌基期。今年首季又遇到紅海危機，因此不少進口車輛遞延到本季開始交車。

歐系車廠指出，紅海危機尚未解除，船舶全球大繞道問題持續，但車廠開始積極因應、調整，努力不讓船舶航行到港延遲因素影響消費者的交車時間，期許明年就能恢復正常供應。

雖然有紅海因素，和泰車就指出，截至目前為止，和泰車（2207）仍維持45萬輛的全年車市預估值。業者指出，45萬輛已是非常好的成績，因為去年海運大開、大量訂單消化，造就一波交車的榮景，墊高了基期，因此不可等量齊觀。

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