裕民股東會…徐旭東獨子首秀 說明船舶擴建計畫

裕民（2606）昨（3）日召開股東常會，董事長徐旭東今年股東會首度點名副董事長、其獨子徐國安，為股東說明船舶擴建計畫，堪稱是徐國安任職裕民逾十年來的首秀。

裕民昨股東會由徐旭東主持，除了要徐國安首度對股東報告，也肯定兒子的努力，傳承意味濃厚，同時他也允諾「將持續致力為股東創造更多利潤」。

徐旭東另有兩個女兒，包括長女徐國梅、幼女徐國玲，目前也都在集團任職，主要職務分別是遠東新、遠百董事。

近期，兩位女兒也時常在集團活動中露臉，擔任的職務也愈趨重要。

針對公司的營運與管理策略，徐國安表示，進入裕民管理階層後，不斷規劃長遠發展策，透過AI的降低風險，降低油耗、節省油料增加營收，裕民要穩健成長，短期內要達100艘、1,000萬噸規劃，不一定要最大，但要有效率、最優良、成長率最高、獲利最好的公司，在挑戰的環境下，利用最新科技，繼續穩健成長。

徐國安進一步指出，裕民八年前建造數位設施，已有一定規模，還會加強、不斷訓練船員等，AI的引入後還需進行很多的學習，不斷在推動數位化與創新。

徐旭東今年再度給兒子打分數，「不可能打100分，但他非常努力，也還有加強空間」；隨著管理時間愈長，遇到的問題就會愈來愈深刻。他也期許徐國安要開始訓練人才，因為人才是企業長久的基石。

徐國安目前除了是裕民副董事長，也是遠東新董事；在集團職務方面，現為遠東集團創新長，主導遠東集團創新事務，直接向集團董事長及董事會負責，為各關係企業朝向現代化營運及創新營運模式之推手。

徐國安自幼在美國長大，學經歷俱佳並囊括了多個碩士學位，包括美國聖母大學歷史、政治學學士及經營管理碩士及美國伊利諾理工大學設計學院設計與創新方法碩士。他2015年起接任遠傳電信董事、2017年10月升任為裕民航運執行副總經理，主管整體營運績效，亦擔任裕民航運董事十年，並自2023年起擔任裕民航運副董事長，並且於2020年起獲聘為元智大學董事。



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