車市好旺 掛牌數超預期…市場看好本月有望再衝高

車市買氣旺，5月掛牌數優於預期。交通部昨（3）日公布5月車市掛牌量，單月達41,477輛，雖因去年同期基期較高而年減2.4%，但較4月則增12%；累計前五月總市場掛牌數190,916輛，年減0.8%。

車市原本預估5月掛牌數約4萬輛，業界指出，5月掛牌數量增，關鍵之一是進口車來車充足，推升單月進口車占比高達50.5%，明顯優於國產車的表現；預期6月的量能會比5月更好，有望突破4.4萬輛。

據了解，車市原本對5月期待較低，原因之一即5月是傳統報稅月，會排擠到各家庭的開支預算，尤其出量屬於高價商品，會被優先排除。

不過，從5月的掛牌數字來看，今年台灣整體汽車市場表現不受報稅影響，進一步究其原因，跟這一波股市資金潮或有正面相關。

業界指出，5月進口車品牌大量交車，進口品牌如BENZ、BMW、VW等大量到港，因為首季紅海危機導致船舶全球大繞行，近期終於再到一波，也一次彌補了今年首季的清淡景況。

龍頭車廠和泰車（2207）指出，展望6月，雖然國內外經濟充滿不確定因素，但考量各品牌擴大促銷方案刺激市場，加上進口車品牌及新車訂單交車下，預估6月總市場可望來到44,000輛，將比去年同期成長4%。

車廠指出，今年第1季進口車受到紅海危機影響，新船抵台數量減少，隨著車廠對應調配，供應量已逐漸補上，新車抵台數增加，雙B的單月交車輛數也大增。賓士單月2,669輛，年增18.5%，居銷售排行榜第二位，僅次於TOYOTA。TOYOTA的進口車3,220輛，仰賴RAV4供量增加，較去年同期大增27%，並帶動全品牌10,495輛，年增5.6%。另外，和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於5月合計登錄12,996輛，創下歷史同期新高紀錄，市占率達31.3%。其中，TOYOTA 5月登錄10,495輛，年增5.6%，單一品牌市占率達25.3%。由於各大車廠的促銷季「夏季競賽」開始， 和泰車6月目標銷售TOYOTAT+LEXUS要達到14,800輛，市占率約33.6%。

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