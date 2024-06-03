Q2理監事會議 央行評估祭出新房市管制措施降溫房市

房市熱過頭，據知情人士透露，央行已在評估於六月理監事會議祭出新的房市信用管制措施來降溫，現在有二大方向，一是把豪宅門檻比照財政部拉低，另一個則直接對「二房」出手，把目前11個「受限區」的成數，從7成再降至6成，相關人士指出，倘若選擇後者，影響最大，尤其是倘若沒有配套措施，換屋族恐被「流彈」衝擊。

先前央行已對借款人的房貸標的，倘若是第二戶房貸的，則包括雙北市、桃園、新竹、台中、高雄等全國11個地區的成數，要求必須以7成為上限，亦即比起一般8成5或8成的成數，下降1成至1成5，換言之，貸款者必須拿出更多的自有資金。若這次央行決定採取這個方式，則貸款者自有資金壓力更大之外，很多沒有「富爸爸」的小白，因為缺乏父母或親友供應資金調頭寸，幾乎沒有換屋的能力。

銀行主管表示，儘管央行先前有提出配套措施，倘若借款人賣掉第一戶房子時，就可以回頭跟銀行申請成數再增加至原本水準，但現在重點在於，自備款的部分問題一直沒解決，使很多換屋族不便，倘若成數再降1成，對房市能發揮多少降溫效果不知，但衝擊更大。

據指出，央行先前不但已分批召多家指標大行前來開會，聽取銀行的看法，連央行並非主管或監理機關的房仲業者，央行都找來了解目前房市的狀況；金融圈人士指出，近來很多地區的單一建案都陸續傳出「買不到」的訊息，不論是否為業者的宣傳手法，都顯示當前房市已被「炒過頭」，也驚動了央行，認為有出手的必要。

知情人士也透露，央行內部正在沙盤推演，新的房市管制措施，和這次再度升息，二者會「二擇一 ，倘若央行再度升息，自然會再發揮對房市的降溫效果，央行就不會採取新的房市管制措施。

至於若對豪宅出手，由於現在豪宅貸款成數最高只能4成，因此，央行的作法將是比照財政部的價格標準，把現有的台北市、新北市、其他地區分別為7000萬、6000萬、4000萬，在價格認定更為嚴格，調整和財政部在豪宅稅的價格認定標準一致，台北市從7000萬降至6000萬，新北市從6000萬降至4000萬、桃園、新竹、台南、高雄等地從4000萬降至3000萬。

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