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商業興觀點／河內餐飲文化 催動觀光商機

經濟日報／ 連國豪（商研院行銷與新媒體研究所研究員）

擁有悠久歷史和文化底蘊的越南首都河內，以其經濟實力和多元的餐飲文化，正迅速吸引著國際關注。

河內市區人口已達720萬，而郊區人口也持續增長，達到170萬人，城市充滿著生機和活力。胡志明陵、還劍湖、文廟等歷史文化遺產為這座城市增添獨特的魅力，同時也凸顯其在越南北部的政治、經濟、文化和教育方面的重要地位。

近年來河內的經濟蓬勃發展，其高速增長的經濟成長率，持續吸引投資者和遊客的目光。據越南國家統計局（General Statistics Office of Vietnam）的數據顯示，河內以超過7%的經濟成長率，成為東南亞地區成長最快的城市之一。這種蓬勃的經濟活力，得益於市政府積極推動的改革和對外開放的政策，尤其是在製造業、服務業和高科技產業方面的發展。

隨著河內經濟的快速發展，其餐飲業也迎來蓬勃的機遇。河內擁有豐富的飲食文化，匯聚了中、法、越等多種風味，吸引來自世界各地的遊客。這座城市的餐飲市場不僅滿足當地居民的需求，更是為遊客提供了一場美食之旅。

根據越南餐飲協會的統計，截至2023年，河內市的餐飲業規模已達到300億美元，且預計到2025年將達到400億美元，這一數字充分展示其餐飲業的蓬勃發展勢頭。

除了餐廳和街邊小吃，河內的商業中心也成為各種多元化服務的聚集地。購物中心如LOTTE CENTER、BIG C THANG LONG、INDOCHINA PLAZA、AEON MALL HA DONG、VINCOM METROPOLIS等，每天吸引著大量的遊客前來購物和娛樂，為城市注入了新的活力。

這些商業中心不僅僅是購物的場所，更是人們放鬆身心、享受美食的理想場所，促進了河內市餐飲品牌的競相進駐，推動餐飲業的持續發展。

總體來說，河內市作為越南的經濟中心和文化樞紐，其餐飲業的蓬勃發展，不僅反映城市經濟實力的增強，更展現豐富多彩的飲食文化和對外開放的態度。隨著城市的不斷發展，相信河內的餐飲業將會在未來持續發展，為遊客帶來更多驚喜和美食體驗。

經濟成長率 越南 餐飲業

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