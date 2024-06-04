從寓言學管理／從八枚金幣談公平考核與獎酬

話說，約克與湯姆巧遇路人並邀共餐，約克帶三塊餅，湯姆帶五塊，共食後獲贈八枚金幣。湯姆認為該按比例分，出餅多則分多。約克則主張食物是平等分享，該平均分配。兩人找公正的夏普里，夏普里說：三人八餅，約克吃三分之八，路人吃約克餅的三分之一；湯姆吃三分之八，路人吃湯姆餅的三分之七。從路人角度，湯姆與約克占比為七比一，金幣應湯姆七枚、約克一枚。

此故事，論述的是公平分配議題，對應績效管理中的考核與獎酬公平性。

何謂公平？依據公平理論，人們不僅關心所得的絕對數量，更重視相對值。他們會進行各種比較，以確認是否公平，而比較結果將影響未來的積極性。

這裡的比較包括投入與所得的匹配程度。投入涵蓋教育背景、時間精力等無形資產，而報酬則不僅限於金錢，還包括工作機會、讚譽與鼓勵等。

公平比較可分為縱向和橫向。

縱向的絕對比較，是將當前投入與所得的比值與過去對比。若相等，則被認為公平；若低於過去，便感到不公平，可能導致工作熱情下降。

橫向的相對比較，則是把自己的投入與報酬比與同儕比較。若相等，則覺得公平；若較低，則感到不公平，可能要求增加報酬或怠工，使比值趨於平衡。

若發現自己的投入報酬比過高呢？當然，那也是另類不公平。理論上，對應的反應是減少報酬或增加成果。但實務上機率不高，因多數人傾向高估自身貢獻，低估他人價值。

至於，何謂公平分配呢？依寓言故事，可分為三類，各有其獨特性和適用情境。

首先是約克主張的平均分配，亦即齊頭式的分配法。這種人人均分的分配方式相對容易計算，在福利措施上，常見此分配方式。

其次是湯姆提出的投入角度分配，根據投入多寡給予回報。在行為目標評價中，多採用投入評量，出現行為愈多，分數愈高，導引多展現正向行為

最後是夏普里的貢獻角度分配，視產出進行分配。在結果目標評價中，多運用此分配，組織所獲成果愈豐，相應的分配也較高。

在績效考核和獎酬分配上，追求絕對公平並不容易，因為人人評價尺度不同，只能盡量做到相對公平。為了朝向相對公平努力，組織可以採以下策略：

一、設置一致、透明的遊戲規則：制定明確、客觀且易於核實的考核標準和獎酬制度。這些規則應是穩定一致的，且讓成員知曉考核標準和執行方式。

二、保證分配流程的公平性：務使考核和分配的執行過程是公平公正的。遵循事先公布的標準和流程，並由專責部門協助執行和監督，確保過程公平性。

三、使關鍵人才有感：對關鍵人才，實行差異化的考核和獎酬。給予傑出貢獻者對應的回報，讓他們感受到自己的價值與相對公平的對待。

依據公平理論，公平是一個比較性概念。也就是公平，是比較出來的。從八枚金幣的故事，可知公平定義因人而異，對公平分配方式也各有主張。主觀上，很難做到人人都覺得完全公平。

《論語》提到：不患寡而患不均。公平與否，將影響個人的投入意願與參與程度。因此，績效管理重點應放在設定相對公平的標準、評估流程，以及關鍵人才的相對公平感上，建立相對「均等」原則，讓團隊在此基礎上實現組織的目標。

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