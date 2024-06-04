智慧經營／宏碁集團創辦人施振榮 創新矽島 淨零新生態

宏碁集團創辦人施振榮近年積極投入淨零碳排事業，希望帶領台灣轉型、走向下一個產業新模式。他指出，為掌握典範轉移的新契機，保利馬定位為「不造船的船公司」，將與供應商合作夥伴攜手合作，建立一個零碳排船的全球王道產業的新生態，長期將以「台灣設計、在地建造」的新模式，讓「Porrima Inside」影響力擴及全世界。

落實台灣設計在地建造

施振榮近年陸續投資綠能產業，其中兩大重點就是電動物流車的庫得科技及施振榮與其國際友人Gunter Pauli共同創辦的零碳排船保利馬公司並擔任董事長。

施振榮表示，過去台灣曾在全球半導體如台積電、個人電腦如宏碁（2353）產業啟動了典範轉移，在產業從垂直整合走向垂直分工的大趨勢下，讓台灣在全球產業供應鏈中扮演關鍵的角色。而在全球推動淨零碳排的大趨勢下，施振榮也呼籲，台灣要順勢造勢，要借重科技島過去多年累積的基礎、不斷創新。

施振榮強調，推動未來船（零碳排船）產業化，很重要的關鍵就是要由王道思維出發，與供應鏈及全球在地的合作夥伴攜手共創價值，且利益也要相對平衡，如此才能成功打造一個未來船的全球產業新生態。

他指出，保利馬公司持續投入創新，全力發展「不造船的船公司（Shipless Ship Company）」這種新經營模式，未來將會專注在產品的創新研發與系統整合，並藉由建立Porrima品牌深耕對客戶的服務，同時與合作夥伴攜手開發關鍵性技術組件。

施振榮說，Porrima未來船20%是船舶相關，但有80%是與科技相關，科技應用的含量相當高，此次整合許多台灣的供應鏈，包括循旭科技提供可回收的太陽能系統、行競科技提供浸沒式電池、錫力科技提供氫能燃料系統和製氫設備、合航提供電力控制和分配系統、東元提供馬達、台塑提供碳纖原料、嘉信遊艇負責船體製造，也具體在行動上展現台灣的矽文明科技。

順勢造勢扮關鍵供應鏈

施振榮在1989年曾提出台灣的願景是「科技島」，並要扮演「世界公民」的角色；2016年他再次提出台灣未來的新願景則是要成為「創新矽島（Si-nnovation Island）」，打造台灣成為「東方矽文明（Oriental Si-vilization）」的發祥地。

他指出，包括Porrima未來船以及台灣的智慧醫療、藝術文化、科技等，都可以具體展現東方矽文明，為全人類做出更多具體的貢獻，也讓台灣可以在3C物質文明之外的精神文明，進一步造福全世界。

施振榮表示，此次Porrima未來船的內裝也特別採用竹子材質做為設計，以展現竹材質在環保節能上的特性。他並指出，Porrima未來船初步在台灣委外製造，長期之後，Porrima產品與系統則可以對外授權，技術轉移，由台灣供應關鍵性零組件並在當地生產。

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