六都房市買氣噴翻！五月買賣移轉量達2.68萬棟、創近11年同期新高

六都5月買賣移轉量達26,833棟，月增17.1%，年增25.6%，締造近11年來的5月同期新高；台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5月都會區的買賣移轉棟數年月雙增，一來是5月的假期比4月少，行政作業天數更完整；且與去年同期相較，今年上半年股市再創新高，市場游資量大，科技業又受AI勃興帶動，企業購地擴廠及園區新貴購屋置產的信心，都比去年更強勁，加上新青安持續催動首購族進場，使低總宅、園區宅，成為都會區房市的雙引擎。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，5月六都建物買賣移轉棟數月增17.1%，六都交易量均較4月成長，台北市月增18.8%，新北市月增10.7%，且桃園市月增15.3%，台中市月增20.7%，台南市量增17.1%，高雄市月增23.6%。

陳金萍指出，去年5月在政策衝擊淡化下，市場回歸供需基本面，交易量回穩，加上有新屋交屋挹注交易量能，拉高基期，不過，今年5月房市交易仍較去年成長超過二成，房市熱絡程度仍優於去年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，4、5月房市交易表現都維持暢旺，反映在建物買賣移轉棟數上，就呈現21%的移轉年增率，延續去年下半年以來雙位年增的表現，不過5月地政機關可以辦理過戶的天數有23天，比起4月多出15%的工作天數，因此反映在月增率5月就增加了16%。

另與2023年5月相比，2024年5月六都建物買賣移轉棟數年增25.6%，其中，台北市年增16.2%，新北市年增19.3%，桃園市年增14.8%，台中市年增21.4%，台南市年增45.6%，高雄市年增47.3%，南二都房市交易大幅加溫。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，高雄市近期科技產業進駐消息頻傳，尤其是北高雄台積電園區周邊的楠梓、左營等地，交易量扶搖直上，年增率均突破100%，人口最多的鳳山，也因軌道利多豐厚、重大建設不斷，吸引買盤湧進，一舉將高雄的買賣移轉量拱上逾5,000棟大關。

陳定中指出，台南市與去年同期相比，量能大增近900棟，除了安平區因「市政大道」、「景泰然」等大案陸續交屋年增近300棟外，屬於南科外圍蛋白區的安南區、佳里區，因生活機能健全，且價格比南科蛋黃區平實，市場的供給選擇也比南科核心區多元，所以持續接收園區的外溢買盤，買賣移轉棟數分別年增195棟、92棟，連袂刷新台南今年5月的整體量能。

進一步觀察今年前五月六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為112,630棟，與去年同期相比年增30.0%，創下自2012年來、13年來第二高紀錄，僅次於2013年，房市買氣火熱。

陳金萍表示，觀察今年前五月各都會區與去年同期相比的表現，台北市年增25.1%，新北市年增26.3%，桃園市年增30.8%，台中市年增23.8%，台南市與高雄市均年增39.8%，觀察六大都會區均較去年同期成長超過二成，顯示今年交易動能仍強勁。

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