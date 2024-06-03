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越南和發高爐8月交期熱軋價格下修 每公斤調降越盾250元

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

越南和發高爐3日下午開出8月交期熱軋價格，每公斤調降越盾250元，盤後熱捲價格為越盾CFR 14,390～14,420元；換算美元每公噸調降10美元、為CFR 566～568美元。

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