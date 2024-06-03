中鋼：景氣在起跑點 一定會復甦

中鋼（2002）與台灣鋼線鋼纜公會3日舉行產銷聯誼會，中鋼營業處長莊東杰表示，現在是景氣復甦的起始點，外溢效益終究會來到傳產業，對後市有信心。

莊東杰指出，目前鋼鐵景況有希望，全球等待美國降息，屆時需求將有轉機，目前鋼鐵業仍處於低基期，這也是改善工廠製程是最佳時機。

而當前國內股市一直往上走，對訂單釋出有一定的幫助，但成效仍需觀察，現在是景氣復甦的起始點，外溢效益終究會來到傳產業。

鋼線鋼纜公會認為，今年鋼鐵業的春燕雖有來，但寥寥無幾，怕下半年又飛走，由於鋼纜業材料占生產成本高達80至85%，最近同業雖有訂單回流，但仍在打底階段，尤其中鋼是業界指標，希望第3季盤價中鋼能考量產業處境開平盤。

商品推薦