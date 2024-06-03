快訊

2026新北選戰布局 侯友宜接班「挺劉排川」？李四川曝態度

英特爾執行長基辛格提前來台 宴請台廠高層…劉揚偉、陳俊聖都來了

端午連假都不通！基隆潮境公園崩塌近10樓高 估下周二搶通

凌越生醫非洲豬瘟病毒抗體快篩 全球首例獲WOAH認證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
凌越生醫宣布，該公司發展的非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑Sentinel ASFV Antibody Rapid test，已成為全球第一支獲世界動物衛生組織，認證註冊的非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑產品。非洲豬瘟示意圖。圖／路透
凌越生醫宣布，該公司發展的非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑Sentinel ASFV Antibody Rapid test，已成為全球第一支獲世界動物衛生組織，認證註冊的非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑產品。非洲豬瘟示意圖。圖／路透

凌越生醫3日宣布，該公司發展的非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑Sentinel ASFV Antibody Rapid test，已成為全球第一支獲世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health,WOAH）認證註冊的非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑產品，將進軍全球百億元市場商機。

凌越生醫表示，經過長達六年的研究開發及臨床確效試驗，日前正式向WOAH送件後，經過其專家審查、面試，且在多個實驗室反覆臨床測試、驗證，最後經過106個國家官方代表決議通過，成為全球第一支通過國際認證的非洲豬瘟病毒抗體快速診斷試劑。

凌越生醫表示，全球每年肉豬產量約14億頭，全球市場商機將逾百億元，凌越目前月產能已擴充達100萬劑，未來營運看俏，也將於今年進行公發，替未來進軍資本市場預做準備。

凌越生醫董事長陳作範表示，凌越生醫的Sentinel試劑，可檢測非洲豬瘟不同基因型病毒株所產生的病毒抗體，包括基因 I, II, IX, X.型及不同臨床症狀感染發病的豬隻；從急性感染到無症狀感染，Sentinel試劑最早可以在感染後7天測到病毒抗體，其他市售ELISA（僅能在實證室操作、且均非快篩）多在感染後14天才能測到病毒抗體。

更重要的是防疫講求的時效性，凌越試劑只要十分鐘即可篩檢完畢，而其他廠商都需要送進實驗室花費數小時。換言之，凌越試劑具有提早發現非洲豬瘟、現場檢測的特性。此外，經由WOAH認證的三個非洲豬瘟世界參考實驗室，亦證明該試劑在42隻血清檢體測試中，不會出現偽陽性的結果。

WOAH前身為國際獸疫局（OIE），成立於1924年，總部設於法國巴黎，地位等同於人類的世界衛生組織（WHO）。WOAH旨在改善全球動物健康狀況，促進國際貿易中的動物及動物產品的安全。WOAH和聯合國糧農組織的互動關聯性緊密，由183個會員國官方代表組成的國際性機構，台灣亦為會員國。

WOAH為保障品質，今年全球僅通過二支與動物有關的試劑，凌越的Sentinel試劑即為其中之一，同時，WOAH為提升試劑的品質，將在未來二年凍結所有試劑審查，使得今年的認證註冊更難能可貴。

目前全球約80個國家地區為非洲豬瘟疫區，在凌越試劑獲得認證註冊後，將可主攻東南亞、拉美、歐洲等183會員國家。同時，凌越生醫也已向中國大陸提出該非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑的上市申請，搶占全球市場商機。

非洲

延伸閱讀

國會改革過關！藍將啟動調查 鎖定疫苗、快篩、超思案

藍營再批疫苗快篩採購 疾管署：均受立院監督

新冠確診變多了！醫揭「KP.2恐釀新一波流行」 成人中鏢都有一症狀

台南增1例境外登革熱確診！男自馬國返台後發燒 就醫自述旅遊史卻未快篩

相關新聞

環台軍演、2024房市黑天鵝飛來了？專家們這麼看

新任總統賴清德發表就職演說僅三天，中國大陸就展開環台軍演。一般認為，兩岸關係是今年房市最大變數，如今黑天鵝出現了嗎？房市會降溫嗎?房價有可能回跌嗎？

中鋼：景氣在起跑點 一定會復甦

中鋼（2002）與台灣鋼線鋼纜公會3日舉行產銷聯誼會，中鋼營業處長莊東杰表示，現在是景氣復甦的起始點，外溢效益終究會來到...

鋼筋盤價雙跌 豐興廢鋼每公噸下修300元

豐興（2015）3日新盤價，廢鋼與鋼筋雙跌，每公噸下修300元。鋼筋廠盤價1.85萬元，為近7個月低點，豐興搭配限量限時...

凌越生醫非洲豬瘟病毒抗體快篩 全球首例獲WOAH認證

凌越生醫3日宣布，該公司發展的非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑Sentinel ASFV Antibody Rapid test...

泰福前進北美生技展 攜手策略夥伴打造一站式CDMO服務

全球生技產業最具指標性的年度大展－北美生物科技展（BIO）美國時間6月3日正式登場，泰福-KY（6541）3日表示，今年...

瘋狂5月天 雙北、台南、高雄房屋買賣都寫新紀錄

六都公布今年5月的買賣移轉棟數，六都均呈年月雙增，總計六都5月買賣移轉量達26,833棟，月增17%，年增25%，創近1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。