快訊

2026新北選戰布局 侯友宜接班「挺劉排川」？李四川曝態度

英特爾執行長基辛格提前來台 宴請台廠高層…劉揚偉、陳俊聖都來了

端午連假都不通！基隆潮境公園崩塌近10樓高 估下周二搶通

泰福前進北美生技展 攜手策略夥伴打造一站式CDMO服務

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
泰福生技董事長陳林正。圖／泰福提供
泰福生技董事長陳林正。圖／泰福提供

全球生技產業最具指標性的年度大展－北美生物科技展（BIO）美國時間6月3日正式登場，泰福-KY（6541）3日表示，今年首度前進北美生技展，以「Tanvex CDMO」品牌，打造一站式CDMO完整解決方案，成為展會吸睛焦點。

泰福生技指出，將以策略聯盟模式，攜手Alcami、Argonaut等美國當地合作夥伴，提供客戶從上游至後段的一站式完整服務。董事長陳林正表示，公司深耕癌症治療及相關抗體藥物開發多年，已在生物製劑開發累積了深厚的能量與經驗，此次藉由策略聯盟夥伴關係，不僅能延伸服務觸角，更重要的是完成CDMO完整服務鏈的關鍵拼圖，從前臨床研發、IND及商業化量產，一直到後段包裝等服務，而且涵蓋目前火紅的ADC CDMO。

另一方面，時值美國生物安全法案恐加速去中化的紛擾之際，美國泰福CDMO在地服務，也受到不少客戶青睞與探詢。目前美國泰福GMP廠擁有大型微生物發酵槽及哺乳類動物細胞技術開發與量產能力，且經過FDA兩次嚴格查廠通過，不僅可有效幫助客戶加速藥品上市時程，更可消弭新法案可能帶來的潛在不確定因素。

泰福生技此次盛大參展，打造一站式完整服務方案，結合客戶、合作夥伴共創三贏，整體生技產業將同步受益。而除了在自家攤位大秀CDMO完整布局，在政府領軍的臺灣館CDMO專區，亦可看見「Tanvex CDMO」身影。

生技產業 美國

延伸閱讀

豐華生技全台首獲 FDA GRAS 認證 晉升國際級益生菌 CDMO

生達：生泰今年上半年可望全數恢復產能

全民權證／保瑞 選價內外15%

生醫業回溫 大秀業績

相關新聞

環台軍演、2024房市黑天鵝飛來了？專家們這麼看

新任總統賴清德發表就職演說僅三天，中國大陸就展開環台軍演。一般認為，兩岸關係是今年房市最大變數，如今黑天鵝出現了嗎？房市會降溫嗎?房價有可能回跌嗎？

中鋼：景氣在起跑點 一定會復甦

中鋼（2002）與台灣鋼線鋼纜公會3日舉行產銷聯誼會，中鋼營業處長莊東杰表示，現在是景氣復甦的起始點，外溢效益終究會來到...

鋼筋盤價雙跌 豐興廢鋼每公噸下修300元

豐興（2015）3日新盤價，廢鋼與鋼筋雙跌，每公噸下修300元。鋼筋廠盤價1.85萬元，為近7個月低點，豐興搭配限量限時...

凌越生醫非洲豬瘟病毒抗體快篩 全球首例獲WOAH認證

凌越生醫3日宣布，該公司發展的非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑Sentinel ASFV Antibody Rapid test...

泰福前進北美生技展 攜手策略夥伴打造一站式CDMO服務

全球生技產業最具指標性的年度大展－北美生物科技展（BIO）美國時間6月3日正式登場，泰福-KY（6541）3日表示，今年...

瘋狂5月天 雙北、台南、高雄房屋買賣都寫新紀錄

六都公布今年5月的買賣移轉棟數，六都均呈年月雙增，總計六都5月買賣移轉量達26,833棟，月增17%，年增25%，創近1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。