泰福前進北美生技展 攜手策略夥伴打造一站式CDMO服務

全球生技產業最具指標性的年度大展－北美生物科技展（BIO）美國時間6月3日正式登場，泰福-KY（6541）3日表示，今年首度前進北美生技展，以「Tanvex CDMO」品牌，打造一站式CDMO完整解決方案，成為展會吸睛焦點。

泰福生技指出，將以策略聯盟模式，攜手Alcami、Argonaut等美國當地合作夥伴，提供客戶從上游至後段的一站式完整服務。董事長陳林正表示，公司深耕癌症治療及相關抗體藥物開發多年，已在生物製劑開發累積了深厚的能量與經驗，此次藉由策略聯盟夥伴關係，不僅能延伸服務觸角，更重要的是完成CDMO完整服務鏈的關鍵拼圖，從前臨床研發、IND及商業化量產，一直到後段包裝等服務，而且涵蓋目前火紅的ADC CDMO。

另一方面，時值美國生物安全法案恐加速去中化的紛擾之際，美國泰福CDMO在地服務，也受到不少客戶青睞與探詢。目前美國泰福GMP廠擁有大型微生物發酵槽及哺乳類動物細胞技術開發與量產能力，且經過FDA兩次嚴格查廠通過，不僅可有效幫助客戶加速藥品上市時程，更可消弭新法案可能帶來的潛在不確定因素。

泰福生技此次盛大參展，打造一站式完整服務方案，結合客戶、合作夥伴共創三贏，整體生技產業將同步受益。而除了在自家攤位大秀CDMO完整布局，在政府領軍的臺灣館CDMO專區，亦可看見「Tanvex CDMO」身影。

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