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華友聯與三井不動產強強聯手 衛武營旁推百億元大案

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
華友聯與三井不動產強強聯手，衛武營旁推百億元大案。記者林政鋒／攝影
華友聯與三井不動產強強聯手，衛武營旁推百億元大案。記者林政鋒／攝影

華友聯（1436）與三井不動產強強聯手，在衛武營旁推總銷逾100億元的超高景觀大建案，3日舉行動土，全案擁多項優勢，引起市場高度注目。

華友聯集團總裁陸紀康說，與日本三井不動產合作，將可學習日本優質的營建技術，對提升華友聯建築品質，以及帶動台灣整體營建技術都有加分效果。

華友聯開發董事長陸炤廷表示，全案集結眾多國內外優秀設計師，讓美學細節與實用性達成共存，重視住戶的居住體驗及未來的擴充性，採制震建築及智慧建築標章標準設計，導入節能與空氣循環系統及濾水機制，地下室車位均配有電動車充電能源管理系統，讓建築更能因應時代及環境的孌化，華友聯期望透過規劃具有特色與內涵的精緻住宅，以區隔市場。

陸炤廷說，本建案基地1079坪，看準地段優勢與房市未來趨勢，規劃朝中型坪數精品住宅為產品定位，鎖定中高階菁英換屋客層。規劃總樓層數地上31層、地下六層，總戶數252戶、平面式停車位401 車，二棟建物單層四至五併、均質三房，部分戶別為雙主臥設計，戶戶三面採光，低樓層感受周圍綠意、中高樓層將衛武營國家公園、高雄市區納人眼簾，寬闊視野、良好通風採光加上基地條件，讓人拭目以待，華友聯致力於品牌訴求，帶給購屋者新的居住體驗。

上市建商分析，華友聯與台灣三井不動產合作開發案，基地鄰近占地約47公頃公園綠地的衛武營國家藝術文化中心，距離國道一號約5分鐘車程，同時緊鄰高雄捷運橘線「鳳山西站」，未來捷運黃線預計也將通過此地。

尤其基地附近由台灣三井不動產所投資開發的「Mitsui Shopping Park LaLaport」已經動工，預計2026年開始營運，坐擁交通優勢、藝術文化、豐富綠意及商業活力，未來發展潛力無窮。

日本三井不動產集團近年積極投資台灣，自2016年開始已在台灣興建多座OUTLET與 LaLaport商業設施據點，並持續開發商業設施以外的投資，如精緻住宅及質感飯店等，此次攜手華友聯開發，開啟高雄建案合作新頁。

華友聯董事長陸炤廷說，與三井不動產強強聯手，是新里程碑。記者林政鋒／攝影
華友聯董事長陸炤廷說，與三井不動產強強聯手，是新里程碑。記者林政鋒／攝影
華友聯集團總裁陸紀康說，與三井不動產合作，有效提升營建技術品質。記者林政鋒／攝影
華友聯集團總裁陸紀康說，與三井不動產合作，有效提升營建技術品質。記者林政鋒／攝影
華友聯與三井不動產強強聯手，衛武營旁推百億元大案。記者林政鋒／攝影
華友聯與三井不動產強強聯手，衛武營旁推百億元大案。記者林政鋒／攝影

建案 房市 日本

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