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瘋狂5月天 雙北、台南、高雄房屋買賣都寫新紀錄

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／業者提供
房市示意圖。圖／業者提供

六都公布今年5月的買賣移轉棟數，六都均呈年月雙增，總計六都5月買賣移轉量達26,833棟，月增17%，年增25%，創近11年來的5月同期新高，且1~5月累計約11.2萬棟，年增約3成，同樣為近11年的最大量。

其中台北市小宅供給豐富且鄰近內科、北士科的中山、內湖、士林等地，躋身首都三大購屋熱區，並在5月締造近3000棟量能，成為台北市近24個月的單月新高紀錄。

新北市第一環的汐止、新莊、三重、板橋、淡水等地，也因接收脫北小資族及新案交屋，交易熱度提升，使新北市以逾6600棟量能，寫下近29個月的單月最大量。

中南部都會的表現更吸睛，高雄首破5000棟，為在縣市合併後單月史上最大量，台南市的2843棟，以及台中市的4918棟，也雙雙刷新縣市合併14年以來的5月同期新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5月都會區的買賣移轉棟數年月雙增，一來是5月的假期比4月少，行政作業天數更完整。

二來與去年同期相較，今年上半年股市再創新高，市場游資量大，科技業受Ai帶動，企業購地擴廠及園區新貴購屋置產的信心，都比去年更強勁，加上新青安持續催動首購族進場，使低總價宅、園區宅，成為都會區房市的雙引擎。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，高雄市近期科技產業進駐消息頻傳，尤其是北高雄台積電園區周邊的楠梓、左營等地，交易量扶搖直上，年增率均突破100%，人口最多的鳳山，也因軌道利多豐厚、重大建設不斷，吸引買盤湧進，加上先前3~5年推出的預售案連番完工，一舉將高雄的買賣移轉量拱上逾5000棟大關。

台南市與去年同期相比，量能大增近900棟，除了安平區因「市政大道」、「景泰然」等大案陸續交屋年增近300棟外，屬於南科外圍蛋白區的安南區、佳里區，因生活機能健全，且價格比南科蛋黃區平實，市場的供給選擇也比南科核心區多元，所以持續接收園區的外溢買盤，連袂刷新台南今年5月的整體量能。

張旭嵐指出，去年下半年至今，市場買氣延續近一年的榮景，購屋需求已有相當程度的消化；加上低總價物件的供給步調跟不上銷售速度，供不應求的情況將愈來愈顯著。

不過，往後交易量可能因而壓縮，且房價走高將拉長消費者的購屋猶豫期，部分新案的搶購潮也難免引發官方關注，因此下半年仍需謹慎留意景氣轉變。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

台積電 小資族 房市 買氣

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