華友聯與台灣三井高雄合建住宅大樓 挑戰鳳山房價天花板
台灣三井不動產在高雄投資開發LaLaport，看好未來發展，並攜手華友聯開發（1436）在LaLaport附近合建超高住宅大樓，估計每坪售價50萬元起跳，將挑戰鳳山區房價天花板。
高雄市議會後側的國泰重劃區整地逾20年，周遭衛武營家藝術文化中心、慈濟鳳山靜思堂相繼建設到位後，近期台灣三井不動產呼應高雄鳳山中城計畫，又投巨資興建Mitsui Shopping Park LaLaport，區域發展逐漸開花結果，後勢看好。
華友聯董事長陸炤廷表示，高雄擁有海港、空港、三鐵、輕軌，在六都中基本條件完備，北高雄因台積電設廠引爆房市，南高雄因亞灣智慧科技園區建設也獲矚目，被喻為高雄中城的鳳山區國泰重劃區，鄰近苓雅、前鎮、三民等行政區，生活、機能成熟，地段絕佳，吸引逾百年歷史的日本三井不動產集團與南部建商合作開發，發展更是指日可待。
台灣三井不動產攜手華友聯開發合作興建的超高大樓，今天熱鬧動土，基地面積達1079坪，鄰近占地47公頃公園綠地的衛武營國家藝術文化中心，距國道1號約5分鐘車程，且鄰近高雄捷運橘線「鳳山西站」，未來捷運黃線也將通過。
華友聯開發指出，三井不動產集團2016年起在台灣開發多座包含OUTLET與LaLaport的商業設施，也持續開發精緻住宅及質感飯店，這次與華友聯將合建
地上31層、地下6層的2棟超高建築，總戶數252戶，單層採4、5併規畫，鎖定中高階菁英換屋客層，推出戶戶三面採光的3房產品，坪數在44坪到70坪間，中高樓層可盡覽衛武營國家公園綠意及高雄市景。
三井與華友聯率先進駐國泰重劃區的建案，經多次台日實地會勘交流議定，外觀由張文明建築師打造，公設則由日本三井不動產集團旗下MDT設計團隊規劃，集結國內外優秀設計師合作打造，採制震建築及智慧建築標章標準設計，期望特建建築内涵區隔市場，估計每坪售價飆上50萬，挑戰鳳山區房價天花板。
華友聯集團總裁陸紀康說，這是三井在高雄與建商合作的第一個住宅建案，華友聯將藉此次合作汲取三井的建築經驗與技術，「這只是開始」。
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