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南港世界明珠H棟使照到手 可望挹注今年獲利

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
世界明珠使照落袋。圖／業者提供
世界明珠使照落袋。圖／業者提供

南港（2101）眾所矚目的世界明珠H棟部分使用執照到手，即可準備過戶交屋，可望挹注南港今年的獲利。至於認列的金額，南港表示，還待結算。

南港除了世界明珠取得使用執照之外，輪胎本業也漸入佳境，4月營收7.5億元，年增27.22％，今年前四月累計營收27.24億元，年增18.32％，隨著南港積極開發新客戶，南港因輸美反傾銷稅受到的重創已逐漸好轉。

不過由於運費與材料上漲，造成成本高漲，南港有過先前的經驗，包括材料成本上漲與運費的部分，都將與客戶分攤，未來會視情況調漲價格，反映成本。

南港輪胎指出，美國政府於2021年對台輪胎廠課徵反傾銷稅，南港受影響程度最大，稅率高達101.84%。美國原是南港最大出口地區，2020年相關營收占比達44%，反傾銷稅實施後衝擊南港。南港原本計畫尋求泰國廠商為南港代工也因價格不確定而放棄，但南港開疆闢土，開發新的客戶，在歐洲、日本、大洋洲都找到新的客戶慢慢補上美國市場，台灣的內銷比重也持續拉高，業績已明顯提昇，南港將持續朝此方向發展，改善營運。

眾所矚目的南港世界明珠順利取得使用執照，南港115億元建案銷售額將在過戶交屋之後入帳。

世界明珠 反傾銷稅 美國

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