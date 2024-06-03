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王品旗下日料拚展店 品田牧場、陶板屋拓版圖

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

王品（2727）旗下日料品牌「陶板屋」和「品田牧場」進行品牌優化、升級。王品休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，日料是台灣消費者最熟悉的餐飲品項之一，除了中餐和火鍋之外，是台灣人最常接觸的餐飲，不論規模或市占率都還有成長空間。旗下三大日料品牌今年也將持續升級、展店，其中，以品田牧場最積極，計畫要再開5~6間，陶板屋將再開1~2家。未來也不排除在日料領域再添新品牌。

台灣人愛吃日式料理，估計有幾百億商機，王品目前在台灣有三個日本料理品牌，擁有62家店面。包括主打岩板燒的綜合日料「藝奇」有11家，客單價900至950元、提供和風洋食的「陶板屋」35家，客單價約660、專攻豬排料理的「品田牧場」16家，客單價380至400元。

日式豬排廣受消費者喜愛，一直是餐飲市場一級戰區，其中，福勝亭約有60餘家，勝博殿也有近40家。吳憲政表示，「品田牧場」近年做品牌升級，且並未隨競品調漲售價，希望更滿足剛需市場需求，除了鎖定的價位帶相當有競爭力，在產品方面，近三年逐漸培養「厚炸豬排」成為明星商品，厚度沾上麵衣至少都有3公分，並將炸豬排三大成功要素包括米飯、麵衣、沾醬，調到最適比例，加上每周二並推出「豬排滿腹日」，結合行銷活動，引發不錯的迴響。

此外，王品旗下的中高價日本料理藝奇今年也計畫做調整，吳憲政表示，希望讓這個品牌更符合綜合日料的概念，並做菜色的調整和研發，之後再對焦這個品牌的最適規模。

「陶板屋」和「品田牧場」將在6月6日至8月31日，與日本抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」，攜手打造年度最強抹茶聯名盛事。從主餐、和食、甜點到飲品，一口氣推出6款抹茶新品，於聯名期間在兩品牌共51間門店限時提供。

王品近年以異國、日韓料、火鍋、中餐、快食尚等五大事業群為核心，並持續做既有品牌的優化與新品牌的拓展。王品表示，「分群經營」策略不僅在開發新品牌、前端行銷更有效益，同時也從後端整合供應鏈、累積營運與廚藝知識，帶動快速拓點成長。

牧場 王品 餐飲

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