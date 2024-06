生技中心參加北美生技大會 推ADC等五大技術、七項創新藥

2024年北美生物科技大展(US BIO)自6月3日至6日在美國聖地牙哥登場,生技中心由董事長涂醒哲領軍多位高階主管參展。生技中心表示,今年BIO現場將擴大推出抗體藥物複合體(ADC) 等五大技術平台與七項創新技術參加本次國際展會,期望進一步推進台灣與國際藥廠的實質交流、商業合作與技術授權。

生技中心籌劃於US BIO前夕的6月2日舉辦 Taiwan Biotech Forum(臺灣生技論壇),該論壇今年以「Navigating the Next Generation of Precision Medicine(引領下一代精準醫學)」為主題邀請台、美產業先進齊聚一堂。

此次論壇由前北醫校長閻雲擔任專題演講主持人,並邀請到美國頂尖的非營利癌症醫學中心City of Hope的生化與細胞製造(Biological & Cellular GMP Manufacturing Facility)副總裁Taby Ahsan擔任論壇專題演講人。

此外,看準全球AI結合生技產業趨勢,此次論壇也邀請全球基因定序儀器龍頭大廠Illumina領導AI人工智慧實驗室副總裁Kyle Farh擔任另一位主主講者,他將分享深度學習在臨床致病基因變異的應用其獨到且精闢的見解。

在經濟部產業技術司科專計畫的大力支持下,生技中心今年首度以「創新技術平台」為主軸參展,尤其生技中心今年在B7-H3 ADC與FPR-1等技術開發有突破性的發展,目前已從先導藥物探索和最佳化階段(Lead Discovery/Optimization)進入臨床前試驗階段(Preclinical Testing),成為展場中相當矚目的技術。

此外,今年生技中心展出最重要的短鏈核酸與ADC抗體藥物複合體兩大創新技術平台。生技中心在ADC藥物鏈結技術平台上,今年特別篩選出NTSR1-ADC與B7-H3-ADC兩項抗頭頸癌藥物來推廣。

生技中心另一項展出的重點技術平台為「核酸靶向傳輸平台:新穎序列式GalNAc連接鏈」,這是一種短鏈核酸技術平台,目前評估針對肝、肺治療有一定的療效,該項鏈結技術獨步全球,堪稱全球首見具新穎結構序列式GalNAc連接鏈。

生技中心說明,今年US BIO大會幾個最受矚目議題包括:核酸藥物、基因治療、細胞治療、癌症精準治療等,生技中心今年適逢成立40周年,特以呼應大會參展主軸,共展出五大平台與七項創新藥物。

生技中心代表團更利用參與US Bio展會期間,由生醫推動小組籌畫拜訪全美生技產業重鎮鳳凰城等多間重量級機構,本次台灣共有21家廠商、學術法人機構積極參與US Bio鳳凰城參訪團,台美交流互動熱烈。

2024 US BIO,共吸引全球超過2萬多名專家參展,並有近4,600家產學研單位參與超過5.8萬場的One-on-One國際商機媒合會。生技中心透過US BIO享譽全球的國際商機媒合機制,擴大與全球生技廠商接軌交流,洽談技術移轉與合作開發,期待提高台灣生技產業的國際能見度。

