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5月新車掛牌 n7交車1100輛持穩、特斯拉回到1824輛

中央社／ 台北3日電
特斯拉示意圖。圖／路透
特斯拉示意圖。圖／路透

根據統計，5月台灣新車掛牌數4萬1477輛，月增12%，符合上修預期，鴻華先進與裕隆合作的納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7陸續大量交車，5月共交付1100輛新車，月增4.2%，今年前5月累積已達2655輛，特斯拉（Tesla）5月在台掛牌數回到1824輛，較4月11輛大幅提升。

展望6月，汽車龍頭和泰車日前預估，第2季市況有機會較第1季佳，和泰車今年業績目標較2023年成長，產業人士評估，6月台灣新車掛牌數約4.4萬輛，年增4%。

根據統計資料顯示，5月台灣新車掛牌4萬1477輛，符合原先上修預期的4.1萬輛，較4月3萬7038輛成長12%，比去年同期4萬2478輛減少2.4%。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌5月合計登錄1萬2996輛，創歷史同期新高，市占率31.3%，較4月1萬2121輛成長7.2%，其中TOYOTA單一品牌5月登錄1萬495輛，單一品牌市占率為25.3%。

產業人士分析，儘管5月適逢綜合所得稅申報期間，但5月Mercedes-Benz、BMW、福斯汽車（VW）等進口車品牌大量到港交車，帶動5月整體新車掛牌數。

根據統計，5月進口車登錄數2萬949輛，市占率50.5%優於國產車，較去年同期微減0.3%，較4月1萬6794輛大增24.7%，其中5月高級車款登錄數1萬1229輛，市占率27.1%，較4月8094輛增加38.7%，較去年同期微增1.2%。

中華汽車代理MG品牌5月掛牌數1676輛，較4月2130輛下滑21.3%，仍較去年同期大增62.4%，5月市占率4%，在台灣市場品牌銷售排名降到第8。

電動車大廠特斯拉（Tesla）5月在台掛牌數回到1824輛，市占率4.4%排名第7。

另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，與裕隆攜手共推納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，陸續大量交車，在5月共交付1100輛新車，今年前5月累積已達2655輛。

和泰車 新車 特斯拉 電動車

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