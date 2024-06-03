AI助攻！股房齊漲 五月北市、桃園、台南移轉量增逾15%

自去年底以來的火熱房市，延續到今年5月，根據三都地政局3日公布5月份買賣移轉棟數，台北、桃園及台南市5月買賣移轉棟數皆有不小幅度成長。

大家房屋企劃研究室主任賴志昶表示，隨著國內政經局勢底定，又有AI產業所帶來的股市利多，最重要是「新青安」帶動，致使三都5月份買氣蓬勃向上，惟房價高漲恐引政府關注，且6月央行理監事會議在即，購屋人需各方面條件斟酌思量。

綜觀三都5月買賣移轉棟數，台北市2,966棟、月增18.8%、年增16.2%，桃園市4,276棟、月增15.3%、年增14.8%，台南市2,843棟、月增17.1%、年增45.7%。

賴志昶分析，三都5月移轉量全數優於4月與去年同期，其中台北5月移轉棟數更創下1年來單月新高，顯示去年底以來的火熱買氣，從蛋白區延燒到蛋黃區，致使一向高房價的北市，移轉棟數有亮眼表現。

另外，賴志昶補充，桃園、台南市不管月增、年增率都維持高水準，其中台南與去年同期相比更成長約4成5，居冠三都，研判是科技產業議題持續發燒，加上「新青安」帶動，令與周圍縣市相比較低總價的桃園、台南市，買氣持續蒸蒸日上。

觀察各都5月交易熱區，桃園市以中壢、楊梅區5月買氣最高，住商機構桃竹苗區經理陸毅棋分析，中壢由於重劃區議題濃厚，交通機能成熟，一直都是交易熱區；而楊梅區此次異軍突起，單月移轉棟數創2021年末以來最高，主因是歷年來不少預售案集中於近期交屋，且本身就屬桃園市低總價地帶，尤其是新農街一帶單價更僅2字頭，吸引首購族青睞。

賴志昶表示，近期在央行升息之下，五大銀行平均房貸利率持續升高，不過在「新青安」等方案刺激之下，各都買方購買力仍相當驚人。

另一方面，中古市場供給不多，雖有零星讓價出售，但整體房價仍在相對高點，仍是買賣雙方拉鋸戰。

賴志昶指出，6月份面對全球總統大選，國際局勢持續變化，且國內有通膨、房市過熱等因素，央行升息與否更增添市場變數，消費者應準備較多銀彈以因應市況。

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