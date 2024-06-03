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打造200米空中跑道 中工雲宇宙AI園區獲英國房地產首獎

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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中工（2515）表示，「中工雲宇宙AI園區」繼與鴻海（2317）簽下近13,000坪廠辦預購意向書後，上周 (31) 日獲得2024英國國際地產大獎的「商辦與廠辦建築類組 」及「永續商業開發類組」兩項五星首獎。

中工雲宇宙AI園區以都市更新的方式由中華工程進行開發、規劃及建造。商辦與廠辦建築類得獎理由是創新的建築造型、完善的廠辦環境，大綠地廣場營造自然生態綠化，獨特的空中跑道更是刷新建築界對廠辦的刻板印象。

永續商業開發類得獎理由是建築物結合垂直綠化，在淨零路徑上致力於減碳，創造永續美好的生活環境。

中華工程發言人程安慈表示，中工雲宇宙AI園區以最新進、智慧、綠能的廠辦作業環境，希望引入先進及具競爭力產業，進行區域產業轉型，配合政府制定的上位經濟、產業整體發展計畫，創造未來台灣高科技產業持續領先的優勢。

除了提供優質的生產、研發作業廠房及辦公空間外，對於都市環境、生活空間綠化與舒適性的需求，並留設多處廣場等開放空間做生態綠化，有助提升土城工業區與周邊區域市容品質，以及產業與生活交融之便利性與和諧感。

程安慈表示，中工雲宇宙AI園區規劃16F及13樓各兩棟，採用鋼骨結構加上BRB挫屈束制斜撐，綠覆率高達78%。標準層樓高為4米-5米，一樓挑高11米，樓層載重500-3,000公斤，單層800坪至全棟30,000坪，可租可售。

除了ESG五大主題之外，並打造150米至200米空中跑道、30個40呎卸貨車位、公托中心、1,400坪美食廣場及可容納近千人的多媒體國際會議廳。目前辦理美國綠建築LEED標章預認證申請、 並獲得BSI英國標準協會全球首家通過PAS 2080碳管理及台灣EEWH綠建築候選認證，預定2025年第4季取得使照。

圖／業者提供
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