欣陸股東會／通過配發股利1.5元 三大事業維持良好庫存

欣陸投控（3703）3日召開股東會，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利1.5元。欣陸投控指出，集團旗下三大事業體，包括大陸建設、大陸工程及欣達環工皆維持良好的庫存量，並朝「永續都市化」邁進，透過多元布局，維持整體營運。

欣陸投控董事長殷琪在致股東報告書中表示，去年台灣市場景氣受全球經濟成長趨緩，以及貨幣緊縮、利率調升政策的連動影響，上半年不動產交易呈觀望量縮，迄下半年停止升息後始漸趨復甦；而政府為刺激經濟成長，增加大型公共建設支出，並強化工程發包執行力，對營造產業景氣有正面影響。

營建工程事業方面，大陸工程今年興建中的主要專案包括桃園捷運綠線、臺北捷運環狀線等土木工程與民間建築工程。

不動產開發事業方面，大陸建設今年將有台北「鐫豊」、高雄「和陸寓邸」兩大案完工交屋，均已完銷，合計總銷57億元，將成為今年主要的營運動能之一。

推案上，大陸建設今年預計推出兩筆新案，第一為台中北屯14期「豐莚」，總銷42億元，為首次插旗4期的新案；第二為新北市板橋「耑芃」，總銷43億元。另，若來得及的話，今年還會推出板橋面對四維公園案的新案，總銷約52.4億元。

環境工程及水資源處理事業方面，欣達環工去年完成桃園埔頂水資源回收中心一期工程、苗栗銅鑼科學園區污水廠第二期工程，臺南安平再生水廠也正式通水啟用，並提前達成每日供應再生水37,500噸的目標，另，臺南城西焚化廠與高雄橋頭再生水廠皆已在去年動工，將自今年進入興建高峰。

展望未來，殷琪指出，集團秉持ESG理念，承諾提升能源使用效率，投入水資源及再生能源利用，注重人才培育並落實誠信經營政策，未來將持續強化營運韌性、發展核心事業，務求提升企業的長期價值。

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