岡山嘉新廠內設水泥儲能櫃 台泥儲能與里民面對面

台泥（1101）子公司台泥儲能2日在高雄岡山竹圍里舉辦「綠色能源里民日」，向當地民眾說明規劃在岡山嘉新水泥廠內運用台泥獨家研發的安全水泥儲能櫃，設置50MW/160MWh儲能案場，協助穩定台電電網，每天可以存16萬度電，等同有1.2萬家戶不用怕停電。

台泥儲能董事長張安平指出，台泥水泥儲能櫃內使用三元鋰電池，全天下沒有人能擔保電池絕對沒有狀況，但是台泥的產品通過美國UL、歐盟IEC的安全防火認證，也是全台唯一具有第三方責任險的儲能產品。

張安平表示，儲能可以幫國家省錢，讓綠電發電出來可以儲存而不會浪費掉，全世界用綠能的國家沒有一個不建置儲能，儲能需求比例須達到綠電的20%，但台灣現在還沒辦法達到。他強調，電是生活文明最重要的，台泥花很大的心力研發，也只有台泥同時熟悉防火抗爆的水泥還有綠色能源包括電池，「危害社會的事情台泥絕對不做，我們做出來一定是最安全的；經濟體沒有電是沒有未來的，台泥希望協助幫台灣創造更好的未來」。

台泥2日在現場，也把五噸重的水泥儲能櫃搬到現場，讓里民可以近距離了解三層防火以及注水設計。岡山地區民意代表團隊全部出席，案場在地的竹圍里及鄰近的七位里長也到場，經發局副局長王宏榮全程參與聆聽。

立委邱志偉向里民們強調，很快全世界半導體廠都會在橋頭工業區落腳，岡山是高雄S科技廊道的中心點，受惠的會是居民。他也提到，漁電共生，屋頂型光電都是安全發電方式，比火力發電、天然氣發電安全；綠電發電要有儲存，才能提升發電效率，儲能有效率，供電就會更有效率。

邱志偉並指出，儲能必須讓民眾安心，這件事可以站在科學理性思考，也相信國家和國際認證是禁得起考驗。未來科技園區用電量成長快，儲能沒有進來，供電出現缺口，會影響到原本要進駐的產業產生疑慮，是否真要來投資。岡山區區長陳振坤表示，高雄是要轉型的城市，一直建設中，用電有很大需求，穩定電力運作對產業發展很重要，希望大家可以了解台泥的付出，是想讓以後用電更穩定。

高雄市議員方信淵指出，過去發展太陽能很大缺失就是沒辦法儲能，沒馬上用就浪費掉，太陽能跟儲能要能搭配，這是國家未來發展重要政策；大家如果對儲能政策有疑慮，可以提出來討論，因為里民安全和健康很重要。

黃秋媖議員則表示說明會是要讓大家了解設置儲能的目的，要讓民眾安心，說明影片製作的蠻先進，她的立場就是跟大家站在一起；林志誠議員則指出，AI產業園區即將在白埔區設置，高雄用電需求量越來越高，但是我們不可能讓台電繼續在高雄蓋一座電廠或者讓高雄使用核能，希望台泥可以提供更多儲能安全性相關數據報告來當支撐，讓有些里民消除疑慮，他也認為儲能供電過程對地方未來很有進步跟幫助。

里民們也各抒己見，有里民擔心，看來台泥在這方面技術很先進，但儲能櫃裡是鋰電池，電動車火警都沒法撲滅，未來儲能發生火警，會不會造成附近的傷害？

國民黨岡山區委員會主委李全成發言表示，在他看來儲能跟核能發電廠一樣，「今天儲能案場如能讓房價上漲，我絕對舉手贊成」。

但也有里民說，碳費要來了，台灣是出口國，如果不是用綠電生產的都要加上碳成本，政府要做的是綠能，以高雄整體發展一定要有儲能，「就像大家都要用電，但都不希望變電所在我家旁邊，這樣不是有點自私嗎？」另一位竹圍里民則建議政府政策上如果是要發展綠能儲能，可以在岡山另一個工業區畫一個區塊專門進行。

台泥體認儲能必須帶給社區民眾信賴感，因此經過兩年研發打造獲得台灣美國等九國專利的安全水泥儲能櫃EnergyArk，是目前唯一具有「防火、防爆、阻熱、滅火」的產品，櫃體板片強度比101大樓外牆強1.8倍，使用的是目前在全球沒有出過任何事故的韓國三星E4L電池。

台泥儲能還研發了EMS能源管理系統24小時監控儲能櫃，如果偵測到電池有異常溫度，5分鐘內將注水9,000公升讓櫃內電池降溫達到完全滅火，且櫃體完全不變形，並且獨家和消防署進行聯合測試確認櫃內消防設計完善；水泥儲能櫃四面牆體板片也通過了美國UL263的防火牆測試，有2小時耐火能力。台泥儲能在嘉新水泥廠內案場，僅佔水泥廠面積之5.5%，符合高雄市府規範必須在甲或乙種工業區且距離民宅至少30公尺的規範，與社區距離超過法定6倍以上。

台泥指出，感謝民代以及里民反映的各種意見以及提醒事項，即便高市府並未強制規定必須舉辦說明會，台泥儲能仍主動向區公所提出舉辦綠色能源里民日的說明會形式，希望EnergyArk這項安全儲能產品，有助地方產業轉型向前推進。

台泥儲能也對地方上有特定人士發送黑函，將日前其他同業在岡山鳳山儲能案場遭抗爭事件，故意張冠李戴變成台泥儲能之案場，提出澄清與聲明。台泥指出，高雄是全台日照時數最長的縣市，市府預計2026年建置1.25GW太陽光電，年發電量約15.6億度；長期以來南部一直承擔南電北送的處境，加上高雄積極招商引進電動車生態鏈、AI醫療產業聚落都是高耗電產業，光是半導體一個廠用電就占高雄總用電量12%，未來電網必須搭配儲能，才能做到用電量不大時存電，尖峰時段放電，並透過儲能系統有效輸配電的方式減緩電網波動。目前高雄已有8座儲能在運轉中分布在岡山、鳳山、大寮、前鎮、路竹、林園、小港。

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